HOME BOLA LIGA SPANYOL

Jadwal dan Link Live Streaming Vision+ Espanyol vs Leganes di Liga Spanyol 2024-2025

MNC Media , Jurnalis-Jum'at, 10 Januari 2025 |15:17 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Vision+ Espanyol vs Leganes di Liga Spanyol 2024-2025
Simak jadwal dan link live streaming Espanyol vs Leganes di Liga Spanyol 2024-2025 (Foto: Instagram/@rcdespanyol)
JAKARTA – RCDE Stadium akan menjadi saksi bisu dalam laga bergengsi tuan rumah Espanyol berhadapan dengan Leganes pada Matchday 19 La Liga 2024-2025. Streaming pertandingan sengit ini melalui channel beIN Sports di Vision+ dengan klik di sini.  Duel seru ini dijadwalkan pada Minggu 12 Januari 2025 dan kick off pukul 03.00 WIB.

Espanyol yang saat ini berada di zona degradasi, akan berusaha tampil impresif dan kembali ke jalur kemenangan untuk memperbaiki posisi mereka di papan klasemen. Harus puas berada di posisi ke 18 dengan raihan 15 poin sementara, membuat Espanyol akan menyiapkan strategi apiknya dan memanfaatkan peluang kandang untuk mengamankan 3 poin krusial! 

Espanyol vs Villarrrel. La Liga

Sedangkan, Leganes yang berada di posisi ke 15 dengan raihan 18 poin sementara, tak ingin terdampar dan berada di zona degradasi. Leganes bertekad memberikan hujan gol untuk mencuri poin dari tuan rumah. 

Saksikan atmosfer yang akan memacu adrenalin dan membuat setiap menit pertandingan ini terasa krusial demi meraih kemenangan penting dan mengubah posisi mereka di klasemen, Catat jadwal berikut: 

Jadwal Siaran Langsung Espanyol vs Leganes di Vision+

  • Tanggal: Minggu, 12 Januari 2025
  • Kick-off: 3:00 WIB
  • Venue: RCDE Stadium, Barcelona
  • Channel: beIN Sports 3 Vision+

Jangan lewatkan laga bergengsi di La Liga 2024-2025, dukung tim favoritmu dan berikan dukungan dengan streaming di Vision+. Langganan paket beIN Sports seharga Rp36.000,- dan dapatkan bonus Vision+ Premium Movies sekaligus! 

 

