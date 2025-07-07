5 Klub Elite Dunia yang Pernah Dibela Jordi Amat, Nomor 1 Saksi Duel Lionel Messi hingga Cristiano Ronaldo

ADA 5 klub elite dunia yang pernah dibela Jordi Amat sebelum bek Timnas Indonesia itu bermain di Liga 1 Indonesia bersama Persija Jakarta. Meski dalam beberapa tahun terakhir Jordi Amat sudah bermain di Asia Tenggara, Jordi Amat muda justru banyak bermain di Eropa hingga sempat berduel dengan Lionel Messi sampai Cristiano Ronaldo.

Seperti yang diketahui, Jordi Amat resmi bergabung dengan Persija Jakarta di bursa transfer jelang Liga 1 2025-2026. Sebelumnya Jordi Amat sudah bermain di Liga Super Malaysia, bersama Johor Darul Takzim (JDT) sejak musim panas 2022 silam.

Jauh sebelum itu, Jordi Amat lebih banyak menghabiskan waktu di Eropa, khususnya di Liga Spanyol. Maklum saja, Jordi Amat merupakan pemain keturunan Indonesia-Spanyol yang lahir di Barcelona.

Lantas, sebelum memperkuat JDT, klub elit mana saja yang pernah dibela Jordi Amat?

Berikut 5 Klub Elite Dunia yang Pernah Dibela Jordi Amat:

1. Espanyol

Klub asal Catalan ini adalah tempat di mana Jordi Amat mengawali karier profesionalnya di level tertinggi. Bergabung dengan akademi Espanyol sejak usia muda, Jordi Amat berhasil menembus tim senior dan melakukan debutnya di La Liga Spanyol pada 2010.

Sebagai jebolan akademi dan pemain tim utama Espanyol, Jordi Amat tentu memiliki kesempatan emas untuk berhadapan langsung dengan tim-tim raksasa La Liga seperti Barcelona (yang diperkuat Lionel Messi) dan Real Madrid (dengan Cristiano Ronaldo). Pengalaman di Espanyol menjadi fondasi kuat bagi kariernya.

2. Rayo Vallecano

Setelah periode di Espanyol, Jordi Amat sempat dipinjamkan ke Rayo Vallecano pada musim 2012-2013. Di klub yang berbasis di Madrid ini, Jordi terus mendapatkan menit bermain yang berharga di kompetisi La Liga Spanyol.

Masa pinjaman ini membantunya mengasah kemampuan dan mendapatkan pengalaman bertanding secara reguler di level tertinggi sepak bola Spanyol, sebelum ia mencoba peruntungan di luar negeri.