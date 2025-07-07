Demi Persija Jakarta, Jordi Amat Tolak Tawaran dari Klub Spanyol dan Arab Saudi

JAKARTA – Bek anyar Persija Jakarta, Jordi Amat mengaku menolak penawaran dari klub Spanyol hingga Arab Saudi. Semua itu Jordi Amat lakukan karena ia sejak awal ingin bermain di Indonesia, khususnya Persija.

Jordi telah resmi diperkenalkan sebagai rekrutan anyar Persija Jakarta pada Sabtu 5 Juli 2025. Dia merapat ke tim berjuluk Macan Kemayoran tersebut setelah kontraknya tidak diperpanjang oleh klub Malaysia, Johor Darul Takzim (JDT).

1. Tolak Main di Spanyol dan Arab Saudi

Sebelum resmi ke Persija Jakarta, Jordi sempat dirumorkan akan berlabuh ke klub Spanyol. Ada dua klub yang dilaporkan berminat untuk memakai jasa pemain Timnas Indonesia itu yakni Almeria dan Malaga.

Jordi pun membenarkan kabar tersebut. Bahkan selain klub Spanyol, ada juga tawaran dari klub Arab Saudi.

Tetapi, bek berusia 33 tahun memprioritaskan Persija Jakarta. Alasannya karena Jordi Amat ingin berkarier di Indonesia.

Jordi Amat resmi bergabung dengan Persija Jakarta di Liga 1 2025-2026 (Foto: Persija Jakarta)

“Ya, ada beberapa klub, bahkan ada rumor dari Spanyol dan Arab Saudi,” ungkap Jordi, dikutip dari kanal YouTube Persija Jakarta, Senin (7/7/2025).

“Tapi sejak awal saya sudah jelas kepada agen saya bahwa pilihan utama saya adalah Indonesia,” tambahnya.