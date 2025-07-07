Jordi Amat Resmi Gabung Persija Jakarta, 5 Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia Ini Nasibnya Masih Menggantung

Para pemain Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: PSSI)

LIMA pemain naturalisasi Timnas Indonesia nasibnya masih menggantung. Mereka beda nasib dengan Jordi Amat yang sudah memastikan masa depannya.

Jordi Amat sudah resmi diumumkan jadi pemain baru Persija Jakarta. Keputusan main di liga Tanah Air diambil bek Timnas Indonesia itu usai meninggalkan klub Malaysia, Johor Darul Takzim.

Meski Jordi Amat sudah tentukan masa depannya, sejumlah pemain naturalisasi Timnas Indonesia belum juga umumkan klub barunya. Siapa saja mereka?

Berikut 5 Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia Ini Nasibnya Menggantung:

1. Thom Haye

Salah satu pemain naturalisasi Timnas Indonesia nasibnya masih menggantung adalah Thom Haye. Dia dipastikan berpisah dengan klub Belanda, Almere City, pada akhir musim 2024-2025.

Sempat beredar kabar, Thom Haye akan gabung Persija juga seperti Jordi Amat. Tetapi, hal itu tak kunjung terwujud. Kabarnya, masalah gaji jadi penyebabnya.

2. Justin Hubner

Senasib dengan Thom Haye, Justin Hubner juga terdepak dari klubnya, Wolverhampton Wanderers. Pihak Wolves U-21 umumkan perpisahannya dengan bek Timnas Indonesia itu pada Juni 2025.

Hubner belum umumkan klub barunya. Saking dinilai terlalu santai untuk pastikan masa depannya, Hubner sampai mendapat ancaman pembunuhan lewat DM Instagram dari penggemarnya.