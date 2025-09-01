Advertisement
LIGA SPANYOL

Hasil Liga Spanyol 2025-2026: Barcelona Ditahan Rayo Vallecano, Athletic Bilbao Hajar Real Betis

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 01 September 2025 |06:54 WIB
Hasil Liga Spanyol 2025-2026: Barcelona Ditahan Rayo Vallecano, Athletic Bilbao Hajar Real Betis
Suasana laga Rayo Vallecano vs Barcelona di Liga Spanyol 2025-2026. (Foto: Instagram/fcbarcelona)
SEBANYAK empat laga penutup pekan ketiga Liga Spanyol 2025-2026 baru saja berakhir pada Senin (1/9/2025) dini hari WIB. Sejumlah hasil menarik pun tercipta, seperti Barcelona yang gagal menang atas Rayo Vallecano, hingga Athletic Bilbao yang sukses menghajar tim tuan rumah Real Betis.

Dengan hasil itu, Bilbao dan Real Madrid menjadi dua tim yang meraih hasil sempurna di tiga awal Liga Spanyol 2025-2026. Sebab kedua tim itu sejauh ini sama-sama sudah memetik tiga kemenangan.

1. Rayo Vallecano vs Barcelona

Barcelona gagal mencuri poin penuh saat bertandang ke markas Rayo Vallecano. Bermain di Campo de Futbol de Vallecas, tim asuhan Hansi Flick itu justru tertahan 1-1.

Blaugrana –julukan Barcelona– memang tampak kesulitan bermain dengan gaya permainan mereka di kandang Rayo tersebut. Secara peluang tembakan, Rayo justru lebih baik ketimbang Barcelona.

Barcelona yang memiliki 57 persen penguasaan bola pun baru bisa mencetak gol di menit 40. Itu pun berkat tendangan penalti yang dieksekusi dengan baik oleh Lamine Yamal.

Rayo Vallecano vs Barcelona. (Foto: Instagram/fcbarcelona)
Rayo Vallecano vs Barcelona. (Foto: Instagram/fcbarcelona)

Lalu di babak kedua, tim tuan rumah berhasil menyamakan kedudukan lagi berkat gol Fran Perez di menti 67. Skor 1-1 itu bertahan sampai laga usai.

Hasil seri itu membuat Barcelona kini bertengger di posisi keempat di klasemen sementara Liga Spanyol 2025-2026 dengan 7 poin. Tertinggal dua angka saja dari Madrid yang berada di puncak klasemen.

 

