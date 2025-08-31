Advertisement
LIGA SPANYOL

Saksikan Liga Spanyol 2025-2026 di Vision+: Barcelona, Real Madrid, hingga Atletico Madrid!

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 31 Agustus 2025 |13:55 WIB
Saksikan Liga Spanyol 2025-2026 di Vision+: Barcelona, Real Madrid, hingga Atletico Madrid!
Saksikan Liga Spanyol 2025-2026. (Foto: Vision+)
AJANG Liga Spanyol 2025-2026 makin memanas. Saksikan aksi Barcelona, Real Madrid, hingga Atletico Madrid setiap minggunya di Vision+.

Pekan ini memasuki persaingan papan atas sudah mulai terasa. Buat kamu pecinta sepakbola, sekarang tidak perlu khawatir ketinggalan aksi-aksi seru dari para bintang LaLiga karena semua pertandingan bisa disaksikan dengan klik di sini.

Barcelona

Pertarungan di awal musim selalu menarik untuk ditunggu. Klub raksasa seperti Barcelona, Real Madrid, dan Atletico Madrid siap menunjukkan dominasinya di lapangan.

Barcelona tampil penuh percaya diri. Kemudian, Real Madrid berusaha kembali merebut takhta Liga Spanyol. Sementara itu, klub lainnya siap memberi kejutan dengan kekuatan baru mereka.

Dengan berlangganan beIN Sports di Vision+ mulai dari Rp36.000, kamu bisa menikmati tayangan olahraga kelas dunia kapan saja dan di mana saja, mulai dari smartphone, smart TV, hingga dua perangkat sekaligus!

Selain LaLiga, Vision+ juga menghadirkan tayangan olahraga premium lain seperti ATP Tour, Formula 1, hingga berbagai liga sepakbola top dunia lainnya.

Bonusnya? Pelanggan beIN Sports juga otomatis mendapatkan akses ke Vision+ Premium Movies, jadi hiburanmu makin lengkap!

 

