Penyebab Real Madrid Pakai Kombinasi Jersey Aneh Lawan Real Oviedo

REAL Madrid tampil berbeda saat jornada 2 Liga Spanyol 2025-2026 melawan Real Oviedo. Pasalnya, mereka menggunakan kombinasi jersey yang aneh!

Real Oviedo vs Real Madrid di Liga Spanyol 2025-2026 (Foto: Real Madrid)

Duel Real Oviedo vs Real Madrid itu digelar di Stadion Estadio Carlos Tartiere, Oviedo, Spanyol, Senin 25 Agustus 2025 dini hari WIB. Laga dimenangi Los Blancos dengan skor telak 3-0.

Dua gol Kylian Mbappe (37’, 83’) dan satu sumbangsih Vinicius Jr (90+3’) membuahkan tiga poin. Keduanya terus disorot lantaran sempat jadi korban serangan rasisme.

1. Jersey Tak Biasa

Tak hanya itu, penampilan Madrid di pertandingan tersebut juga cukup mencuri perhatian. Pasalnya, anak asuh Xabi Alonso tampil dalam balutan jersey yang tidak biasa.

Madrid turun dengan jersey kebesaran mereka yang berwarna putih. Biasanya, atasan itu dipadukan dengan celana putih dan kaus kaki berwarna putih.

Namun, Mbappe dan kawan-kawan justru menggunakan celana berwarna biru laut yang notabene berasal dari jersey tandang. Alhasil, kombinasi warna baju dan celana hingga kaus kaki jadi terlihat aneh.