HOME BOLA LIGA SPANYOL

Penyebab Real Madrid Pakai Kombinasi Jersey Aneh Lawan Real Oviedo

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 26 Agustus 2025 |16:09 WIB
Penyebab Real Madrid Pakai Kombinasi Jersey Aneh Lawan Real Oviedo
Real Madrid memakai kombinasi jersey yang aneh di laga kontra Real Oviedo (Foto: Real Madrid)
A
A
A

REAL Madrid tampil berbeda saat jornada 2 Liga Spanyol 2025-2026 melawan Real Oviedo. Pasalnya, mereka menggunakan kombinasi jersey yang aneh!

Laga Liga Spanyol 2025-2026 dapat disaksikan langsung secara streaming di beIn Sports via Vision+ dengan klik di sini.

Real Oviedo vs Real Madrid di Liga Spanyol 2025-2026 (Foto: Real Madrid)
Real Oviedo vs Real Madrid di Liga Spanyol 2025-2026 (Foto: Real Madrid)

Duel Real Oviedo vs Real Madrid itu digelar di Stadion Estadio Carlos Tartiere, Oviedo, Spanyol, Senin 25 Agustus 2025 dini hari WIB. Laga dimenangi Los Blancos dengan skor telak 3-0.

Dua gol Kylian Mbappe (37’, 83’) dan satu sumbangsih Vinicius Jr (90+3’) membuahkan tiga poin. Keduanya terus disorot lantaran sempat jadi korban serangan rasisme.

1. Jersey Tak Biasa

Tak hanya itu, penampilan Madrid di pertandingan tersebut juga cukup mencuri perhatian. Pasalnya, anak asuh Xabi Alonso tampil dalam balutan jersey yang tidak biasa.

Madrid turun dengan jersey kebesaran mereka yang berwarna putih. Biasanya, atasan itu dipadukan dengan celana putih dan kaus kaki berwarna putih.

Namun, Mbappe dan kawan-kawan justru menggunakan celana berwarna biru laut yang notabene berasal dari jersey tandang. Alhasil, kombinasi warna baju dan celana hingga kaus kaki jadi terlihat aneh.

 

