Hasil Liga Spanyol 2025-2026: Oviedo vs Real Madrid 0-3, Villarreal vs Girona Pesta Gol 5-0!

HASIL Liga Spanyol 2025-2026 semalam menarik diulas. Sejumlah laga seru tersaji, salah satunya mempertemukan Oviedo vs Real Madrid yang berakhir dengan skor 0-3.

Ya, Liga Spanyol 2025-2026 berlanjut semalam dengan memasuki pekan kedua. Total, ada 3 pertandingan yang digelar.

1. Oviedo vs Real Madrid

Salah satu laga seru yang tersaji mempertemukan Oviedo vs Real Madrid. Bermain di Estadio Municipal Carlos Tartiere, pada Senin (25/8/2025) dini hari WIB, Madrid menang telak 3-0.

Kylian Mbappe paling bersinar di laga ini karena bisa cetak brace alias dua gol. Dia jebol gawang lawan pada menit ke-37 dan 83.

Satu gol lain Los Blancos -julukan Real Madrid- dicetak oleh Vinicius Jr pada menit ke-90+3. Sementara tim tuan rumah, mereka tak bisa mencetak satu pun gol.

Hasil ini membuat Real Madrid bertengger di posisi ketiga pada klasemen sementara Liga Spanyol 2025-2026. Mereka mengemas 6 poin saat ini.