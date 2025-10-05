Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Dukungan Athletic Bilbao untuk Palestina, Bawa 11 Pengungsi ke Dalam Stadion San Mames Jelang Lawan Real Mallorca

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 05 Oktober 2025 |10:52 WIB
Dukungan Athletic Bilbao untuk Palestina, Bawa 11 Pengungsi ke Dalam Stadion San Mames Jelang Lawan Real Mallorca
Dukungan Athletic Bilbao kepada Palestina. (Foto: instagram/@athleticclub)
A
A
A

ATHLETIC Bilbao tercatat sebagai klub pertama di Liga Spanyol yang memberi dukungan kepada Palestina. Jelang laga Athletic Bilbao vs Real Mallorca di lanjutan pekan kedelapan Liga Spanyol 2025-2026 yang berlangsung di Stadion San Mames, Minggu (5/10/2025) malam WIB, mereka membawa 11 pengungsi asal Palestina.

Sebanyak 11 pengungsi itu pun masuk ke dalam stadion dan mendapatkan standing ovation atau penghormatan dari puluhan ribu suporter yang memadati Arena.

Dukungan Athletic Bilbao kepada Palestina. (Foto; instagram/@athleticclub)
Dukungan Athletic Bilbao kepada Palestina. (Foto; instagram/@athleticclub)

“Kami berdiri bersama Palestina mulai hari ini sampai hari terakhir,” tulis salah satu spanduk yang ditampilkan suporter Athletic Bilbao.

1. Tumbuhkan Empati Melalui Sepakbola

Presiden Athletic Bilbao Jon Uriarte meninggalkan pesan bahwa lewat sepakbola apa pun bisa disampaikan. Ia mencoba menumbuhkan rasa empati masyarakat dunia kepada Palestina melalui sepakbola.

Sejatinya ini bukan aksi pertama yang dilakukan Athletic Bilbao maupun kelompok suporter mereka. Dalam beberapa kesempatan, kelompok suporter Athletic Bilbao juga mengibarkan bendera Palestina sambil meneriakkan “Palestina Aurrera” atau “Maju Palestina” dalam laga-laga kandang sebelumnya.

Basque yang menjadi wilayah Athletic Bilbao beroperasi, dinilai memiliki perjuangan yang serupa dengan rakyat Palestina. Pengalaman masyarakat Basque sendiri dengan konflik dan perjuangan otonomi sering kali dianggap sama dengan perjuangan rakyat Palestina.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/46/3184178/trent_alexander_arnold-ZNHy_large.jpg
Ini Penyebab Trent Alexander-Arnold Kesulitan di Musim Pertamanya Bersama Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/46/3183616/para_pemain_real_madrid-tKew_large.jpg
5 Pemain Top Real Madrid yang Bermasalah dengan Xabi Alonso, Nomor 1 Vinicius Jr!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/46/3182511/barcelona-NtKy_large.jpg
Hasil Liga Spanyol 2025-2026: Rayo Vallecano vs Real Madrid Sengit 0-0, Celta Vigo vs Barcelona Berakhir 2-4!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/46/3181616/barcelona_tengah_digegerkan_dengan_wabah_tuberkulosis_di_stadion_camp_nou-WUYj_large.jpg
Gawat! Markas Barcelona Dilanda Wabah Tuberkulosis
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/19/11/1645967/curacao-negara-terkecil-yang-lolos-ke-piala-dunia-populasi-cuma-sekelurahan-lenteng-agung-bzg.webp
Curacao, Negara Terkecil yang Lolos ke Piala Dunia: Populasi Cuma Sekelurahan Lenteng AgungÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/ibnu_jamil.jpg
Borobudur Marathon 2025 Naik Kelas Jadi Elite Label! Water Station Lebih Ketat
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement