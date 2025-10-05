Dukungan Athletic Bilbao untuk Palestina, Bawa 11 Pengungsi ke Dalam Stadion San Mames Jelang Lawan Real Mallorca

ATHLETIC Bilbao tercatat sebagai klub pertama di Liga Spanyol yang memberi dukungan kepada Palestina. Jelang laga Athletic Bilbao vs Real Mallorca di lanjutan pekan kedelapan Liga Spanyol 2025-2026 yang berlangsung di Stadion San Mames, Minggu (5/10/2025) malam WIB, mereka membawa 11 pengungsi asal Palestina.

Sebanyak 11 pengungsi itu pun masuk ke dalam stadion dan mendapatkan standing ovation atau penghormatan dari puluhan ribu suporter yang memadati Arena.

Dukungan Athletic Bilbao kepada Palestina. (Foto; instagram/@athleticclub)

“Kami berdiri bersama Palestina mulai hari ini sampai hari terakhir,” tulis salah satu spanduk yang ditampilkan suporter Athletic Bilbao.

1. Tumbuhkan Empati Melalui Sepakbola

Presiden Athletic Bilbao Jon Uriarte meninggalkan pesan bahwa lewat sepakbola apa pun bisa disampaikan. Ia mencoba menumbuhkan rasa empati masyarakat dunia kepada Palestina melalui sepakbola.

Sejatinya ini bukan aksi pertama yang dilakukan Athletic Bilbao maupun kelompok suporter mereka. Dalam beberapa kesempatan, kelompok suporter Athletic Bilbao juga mengibarkan bendera Palestina sambil meneriakkan “Palestina Aurrera” atau “Maju Palestina” dalam laga-laga kandang sebelumnya.

Basque yang menjadi wilayah Athletic Bilbao beroperasi, dinilai memiliki perjuangan yang serupa dengan rakyat Palestina. Pengalaman masyarakat Basque sendiri dengan konflik dan perjuangan otonomi sering kali dianggap sama dengan perjuangan rakyat Palestina.