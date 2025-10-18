Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Hasil Barcelona vs Girona di Liga Spanyol 2025-2026: Gol Dramatis Ronald Araujo di Injury Time Menangkan Derby Catalan!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 18 Oktober 2025 |23:20 WIB
Selebrasi Ronald Araujo di laga Barcelona vs Girona. (Foto: Media Barcelona)
A
A
A

ODENSE – Ronald Araujo muncul sebagai pahlawan kemenangan dramatis Barcelona atas rival sekota, Girona, dalam lanjutan kompetisi Liga Spanyol 2025-2026, Sabtu (18/10/2025) malam WIB. Gol bek asal Uruguay itu di menit-menit akhir waktu tambahan memastikan skor akhir 2-1 untuk kemenangan Blaugrana dalam Derby Catalan di Estadio Olimpic

Kemenangan krusial ini mengamankan tiga poin penuh dan untuk sementara membawa tim asuhan Hansi Flick kembali memuncaki klasemen. Barcelona yang tampil dengan mempercayakan Toni Fernandez sebagai penyerang tengah, membuka keunggulan terlebih dahulu di babak pertama.

Namun, Girona mampu membalas, membuat paruh pertama berakhir imbang 1-1. Setelah babak kedua dipenuhi peluang yang gagal dikonversi, kegigihan Barcelona akhirnya terbayar tuntas pada menit ke-93 berkat sentuhan Araujo menyambut umpan terobosan Frenkie de Jong.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Barcelona langsung tampil menekan sejak peluit awal dibunyikan. Hasilnya, hanya 11 menit berjalan, gawang Girona sudah jebol. Gol pembuka lahir dari aksi individu yang memukau dari Pedri.

Gelandang asal Kepulauan Canary itu menguasai bola di tepi kotak penalti, melakukan enam sentuhan sebelum melepaskan tembakan yang berbuah gol indah, memantul masuk setelah mengenai tiang gawang. Barca unggul 1-0.

Barcelona vs Girona. (Foto: Media Barcelona)
Barcelona vs Girona. (Foto: Media Barcelona)

Keunggulan itu ternyata tak bertahan lama. Girona memberikan respons cepat dan spektakuler pada menit ke-20. Bek senior Axel Witsel menyamakan kedudukan lewat tendangan salto akrobatik yang tak kalah cantik.

Setelah gol penyama tersebut, Girona bahkan menunjukkan kebangkitan dengan serangkaian peluang emas. Vladyslav Vanat, Portu, dan Bryan Gil masing-masing sempat berhadapan langsung dengan kiper Wojciech Szczesny.

 

