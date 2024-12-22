Hasil Barcelona vs Atletico Madrid di Liga Spanyol 2024-2025: Menang 2-1, Los Rojiblancos Jungkalkan Blaugrana dari Puncak!

BARCELONA – Hasil Barcelona vs Atletico Madrid di Liga Spanyol 2024-2025 sudah diketahui. Pertandingan di Stadion Olimpiade Lluis Companys, Barcelona, Spanyol, Minggu (22/12/2024) dini hari WIB, itu berakhir 2-1 untuk Los Rojiblancos.

Barcelona unggul duluan lewat gol Pedri (30’). Namun, Atletico mampu melakukan remontada di paruh kedua via Rodrigo De Paul (60’) dan Alexander Sorloth (90+6’).

Jalannya Pertandingan

Tuan rumah, yang bertekad mengakhiri paceklik kemenangan di Liga Spanyol, bermain dominan sejak menit awal. Tak heran mereka mencatat hingga 63% penguasaan bola sepanjang laga.

Peluang pertama didapat menit enam lewat sundulan Robert Lewandowski yang masih melambung. Sementara, usaha Inigo Martinez di menit ke-22 bisa diamankan oleh Jan Oblak.

Tiga menit kemudian, gantian sundulan Gavi yang meleset dari target. Gol akhirnya tiba di menit ke-30 ketika tembakan Pedri berhasil menembus pertahanan Oblak untuk mengubah skor menjadi 1-0.

Setelah itu, tidak ada peluang berbahaya dalam 15 menit terakhir. Skor 1-0 untuk keunggulan Barcelona bertahan hingga rehat.

Usai istirahat, Barcelona langsung mengancam lewat tembakan Fermin Lopez di menit ke-48 yang bisa diamankan Oblak. Atletico mulai melawan yang ditandai dengan sepakan keras Clement Lenglet di menit ke-53 yang masih bisa diselamatkan kiper Inaki Pena.