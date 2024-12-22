Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Hasil Barcelona vs Atletico Madrid di Liga Spanyol 2024-2025: Menang 2-1, Los Rojiblancos Jungkalkan Blaugrana dari Puncak!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 22 Desember 2024 |05:22 WIB
Hasil Barcelona vs Atletico Madrid di Liga Spanyol 2024-2025: Menang 2-1, <i>Los Rojiblancos</i> Jungkalkan <i>Blaugrana</i> dari Puncak!
Atletico Madrid menang 2-1 atas Barcelona di kandang lawan pada Liga Spanyol 2024-2025 (Foto: X/@atletienglish)
A
A
A

BARCELONA – Hasil Barcelona vs Atletico Madrid di Liga Spanyol 2024-2025 sudah diketahui. Pertandingan di Stadion Olimpiade Lluis Companys, Barcelona, Spanyol, Minggu (22/12/2024) dini hari WIB, itu berakhir 2-1 untuk Los Rojiblancos.

Barcelona unggul duluan lewat gol Pedri (30’). Namun, Atletico mampu melakukan remontada di paruh kedua via Rodrigo De Paul (60’) dan Alexander Sorloth (90+6’).

Pertandingan Liga Spanyol 2024-2025 secara langsung dapat disaksikan streaming di beIN Sports lewat Vision+ dengan klik di sini

Barcelona vs Atletico Madrid

Jalannya Pertandingan

Tuan rumah, yang bertekad mengakhiri paceklik kemenangan di Liga Spanyol, bermain dominan sejak menit awal. Tak heran mereka mencatat hingga 63% penguasaan bola sepanjang laga.

Peluang pertama didapat menit enam lewat sundulan Robert Lewandowski yang masih melambung. Sementara, usaha Inigo Martinez di menit ke-22 bisa diamankan oleh Jan Oblak.

Tiga menit kemudian, gantian sundulan Gavi yang meleset dari target. Gol akhirnya tiba di menit ke-30 ketika tembakan Pedri berhasil menembus pertahanan Oblak untuk mengubah skor menjadi 1-0.

Setelah itu, tidak ada peluang berbahaya dalam 15 menit terakhir. Skor 1-0 untuk keunggulan Barcelona bertahan hingga rehat.

Usai istirahat, Barcelona langsung mengancam lewat tembakan Fermin Lopez di menit ke-48 yang bisa diamankan Oblak. Atletico mulai melawan yang ditandai dengan sepakan keras Clement Lenglet di menit ke-53 yang masih bisa diselamatkan kiper Inaki Pena.

Halaman:
1 2
      
