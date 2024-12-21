Jadwal dan Link Live Streaming Vision+ Barcelona vs Atletico Madrid di Liga Spanyol 2024-2025: Perebutan Takhta!

JAKARTA – LaLiga kembali menghadirkan pertandingan seru yang dinanti-nantikan para pecinta sepak bola pada pekan ini, Barcelona akan berhadapan dengan Atletico Madrid dalam laga krusial yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Olimpiade Lluís Companys pada Minggu (22/12/2024). Pertandingan ini dapat kamu saksikan secara streaming di beIN Sports Vision+ dengan klik di sini.

Sang tuan rumah baru saja menelan kekalahan dari Leganes pada Senin (16/12/2024) lalu. Kalah dengan skor 0-1 membuat posisi Barcelona di puncak klasemen terancam. Namun, mereka masih memimpin klasemen dengan 38 poin.

Di sisi lain, Atletico Madrid saat ini berada di posisi kedua klasemen, dengan jumlah poin yang sama dari Barcelona. Posisi ini membuat tekanan besar bagi tim Catalan, karena hasil buruk di pertandingan ini dapat membuat mereka tergeser dari puncak klasemen. Apakah Barcelona akan mampu mempertahankan keunggulan mereka di papan atas, atau justru Atletico Madrid yang akan mencuri poin penting di kandang lawan?

Jadwal Nonton Barcelona vs Atletico Madrid:

● Tanggal: Minggu, 22 Desember 2024

● Waktu: 02:55 WIB

● Channel: beIN Sports 1 di Vision+.

Dukung klub jagoan kamu dengan langganan paket beIN Sports seharga Rp36.000,- dan dapatkan bonus Vision+ Premium Movies sekaligus!