Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Jadwal dan Link Live Streaming Vision+ Barcelona vs Atletico Madrid di Liga Spanyol 2024-2025: Perebutan Takhta!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 21 Desember 2024 |11:45 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Vision+ Barcelona vs Atletico Madrid di Liga Spanyol 2024-2025: Perebutan Takhta!
Simak link live streaming dan jadwal Barcelona vs Atletico Madrid di Vision+ (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTA – LaLiga kembali menghadirkan pertandingan seru yang dinanti-nantikan para pecinta sepak bola pada pekan ini, Barcelona akan berhadapan dengan Atletico Madrid dalam laga krusial yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Olimpiade Lluís Companys pada Minggu (22/12/2024). Pertandingan ini dapat kamu saksikan secara streaming di beIN Sports Vision+ dengan klik di sini.

Sang tuan rumah baru saja menelan kekalahan dari Leganes pada Senin (16/12/2024) lalu. Kalah dengan skor 0-1 membuat posisi Barcelona di puncak klasemen terancam. Namun, mereka masih memimpin klasemen dengan 38 poin.

Barcelona vs Atletico Madrid

Di sisi lain, Atletico Madrid saat ini berada di posisi kedua klasemen, dengan jumlah poin yang sama dari Barcelona. Posisi ini membuat tekanan besar bagi tim Catalan, karena hasil buruk di pertandingan ini dapat membuat mereka tergeser dari puncak klasemen. Apakah Barcelona akan mampu mempertahankan keunggulan mereka di papan atas, atau justru Atletico Madrid yang akan mencuri poin penting di kandang lawan?

Jadwal Nonton Barcelona vs Atletico Madrid:

● Tanggal: Minggu, 22 Desember 2024

● Waktu: 02:55 WIB

● Channel: beIN Sports 1 di Vision+.

Dukung klub jagoan kamu dengan langganan paket beIN Sports seharga Rp36.000,- dan dapatkan bonus Vision+ Premium Movies sekaligus!

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/31/46/3143434/xabi_alonso-6Ob4_large.jpg
2 Jebolan Barcelona yang Diangkut Xabi Alonso ke Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/46/3142374/simak_adu_gaji_xabi_alonso_sebagai_pelatih_bayer_leverkusen_dengan_real_madrid-vaOX_large.jpg
Adu Gaji Xabi Alonso sebagai Pelatih Bayer Leverkusen dengan Real Madrid, Bak Bumi dan Langit!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/46/3142171/denny_landzaat_sedih_carlo_ancelotti_meninggalkan_real_madrid-tjwP_large.jpg
Asisten Pelatih Timnas Indonesia Denny Landzaat Sedih Carlo Ancelotti Tinggalkan Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/46/3141957/barcelona_menang_telak_3_0_atas_athletic_bilbao_di_pekan_terakhir_liga_spanyol_2024_2025-dw1L_large.jpg
Hasil Athletic Bilbao vs Barcelona di Liga Spanyol 2024-2025: Menang 3-0, Blaugrana Tutup Musim dengan Brilian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/27/11/1660587/hasil-piala-aff-futsal-u16-indonesia-lolos-final-usai-tahan-imbang-thailand-33-ciu.webp
Hasil Piala AFF Futsal U-16: Indonesia Lolos Final usai Tahan Imbang Thailand 3-3
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2019/07/10/kapal_tenggelam_ilustrasi.jpg
Pelatih Valencia dan Tiga Anaknya Tewas dalam Kapal Tenggelam di Labuan Bajo
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement