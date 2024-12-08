Hasil Liga Spanyol 2024-2025 Semalam: Barcelona Ditahan Real Betis, Real Madrid Hantam Girona 3-0

Hasil Liga Spanyol 2024-2025 semalam menampilkan kemenangan telak Real Madrid 3-0 atas Girona (Foto: La Liga)

HASIL Liga Spanyol 2024-2025 semalam sudah diketahui. Barcelona ditahan Real Betis 2-2 sementara Real Madrid menghantam Girona 3-0.

Bertandang ke Stadion Benito Villamarin, Sevilla, Sabtu 7 Desember 2024 malam WIB, Barcelona mengusung misi kembali ke jalur kemenangan. Sayangnya, anak asuh Hansi Flick gagal melakukannya.

Robert Lewandowski (39’) membawa tim tamu memimpin 1-0 di babak pertama. Namun, penalti Giovani Lo Celso (68’) membuat keadaan jadi berimbang.

Ferran Torres (82’) menghidupkan asa Blaugrana untuk menang di menit ke-82. Sayangnya, harapan itu buyar setelah Assane Diao (90+4’) membobol gawang Inaki Pena!

Dengan hasil itu, Barcelona hanya meraih satu kemenangan dalam lima laga terakhirnya di La Liga 2024-2025. Lewandowski dan kawan-kawan tengah dalam tren negatif.

Situasi itu coba dimanfaatkan Real Madrid. Bermain di Stadion Montilivi, Los Blancos mempermalukan tim kuda hitam musim lalu Girona dengan skor telak 0-3.