HOME BOLA LIGA SPANYOL

Bek Timnas Indonesia Justin Hubner Gabung Barcelona pada Januari 2025?

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |15:24 WIB
Bek Timnas Indonesia Justin Hubner Gabung Barcelona pada Januari 2025?
Justin Hubner akan berpindah klub dalam waktu dekat. (Foto: Instagram/@justinhubner5)
A
A
A

BEK Timnas Indonesia, Justin Hubner, gabung Barcelona pada Januari 2025? Baru-baru ini di akun Instagram-nya yang eksklusif, Justin Hubner mengaku akan meninggalkan Wolverhampton Wanderers U-21 dalam waktu dekat.

Keputusan di atas diambil bek 20 tahun ini karena kesal jarang dimainkan sang pelatih musim ini. Sepanjang musim 2024-2025, Justin Hubner baru sekali bermain di Premier League 2.

Justin Hubner ingin tinggalkan Wolverhampton Wanderers U-21

(Justin Hubner ingin tinggalkan Wolverhampton Wanderers U-21)

Padahal, musim lalu bek berdarah Indonesia-Belanda ini menjadi kapten dan bek andalan Wolverhampton Wanderers U-21. Ia bahkan masuk skuad utama Wolverhampton Wanderers saat tandang ke markas Arsenal di pekan ke-14 Liga Inggris 2023-2024.

“Banyak orang bertanya mengapa saya tidak bermain di sini (Wolves U-21). Saya akan meninggalkan klub ini musim ini. Ini gila karena bek terbaik di sini tidak punya kesempatan (bermain),” tulis Justin Hubner di instagram pribadinya.

Lantas, kenapa Justin Hubner akan berlabuh? Salah satu netizen di media sosial coba mencari tahu ke mana eks bek Cerezo Osaka itu akan melanjutkan kariernya.

Netizen ini mencoba menanyakan destinasi karier Justin Hubner selanjutnya dengan mengirim Direct Messages ke akun Instagram kakak dari Justin Hubner, Dani Hubner. “Hai Dani, ke mana Justin Hubner akan melanjutkan kariernya,” tanya salah seorang netizen, Okezone mengutip dari akun TikTok @garudaa_fans.

