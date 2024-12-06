Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

BREAKING NEWS: Daftar 24 Pemain Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, Ivar Jenner dan Justin Hubner Dicoret!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |20:11 WIB
BREAKING NEWS: Daftar 24 Pemain Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, Ivar Jenner dan Justin Hubner Dicoret!
Ivar Jenner dan Justin Hubner kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

DAFTAR 24 pemain Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 sudah resmi dirilis. Nama Ivar Jenner dan Justin Hubner pun dicoret Shin Tae-yong.

Ya, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, telah menentukan skuad final untuk beraksi di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau Piala AFF 2024. Beraksi di ajang tersebut, Skuad Garuda dihuni dengan kekuatan muda yang mana rata-rata pemain di bawah usia 22 tahun.

Ivar Jenner

Shin Tae-yong sebelumnya memanggil 33 pemain untuk menjalani pemusatan latihan. Dari hasil TC tersebut, dia telah mencoret beberapa pemain, seperti Ananda Raehan, Dzaky Asraf, Ikram Algiffari, Arsa Ahmad, Made Tito, sampai Alfan Suaib.

Sementara itu, Ivar Jenner dan Justin Hubner sempat dikabarkan masuk skuad. Namun nyatanya, dua pemain tersebut tak ada dalam daftar final Timnas Indonesia untuk Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Kemungkinan, kedua pemain itu tidak mendapat restu dari klub.

Kendati begitu, masih ada nama-nama tenar seperti Marselino Ferdinan, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, sampai Hokky Caraka. Selain itu, Timnas Indonesia juga dipastikan akan diperkuat Rafael Struick.

Kehadiran pemain-pemain yang sudah berpengalaman di level senior ini diharapkan bisa mendongkrak performa Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Walaupun memang, PSSI tidak mematok target pasti lantaran tim ini disiapkan sebagai regenerasi dan persiapan SEA Games mendatang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/51/3189633/shin_tae_yong_dipecat_pssi_pada_awal_2025_pssi-J4Dj_large.jpg
Timnas Indonesia di Tahun 2025: Dari Pemecatan Shin Tae-yong hingga Gagal Lolos Semifinal SEA Games 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189416/tiga_pelatih_top_dunia_berikut_ini_menolak_menangani_timnas_indonesia-T109_large.jpg
3 Pelatih Top Dunia yang Menolak Tangani Timnas Indonesia, Nomor 1 John Heitinga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189407/timnas_finlandia_berpotensi_lawan_timnas_indonesia_di_fifa_series_2026_huuhkajat-Sp4e_large.jpg
Timnas Indonesia Resmi Lawan Finlandia di FIFA Series 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189292/john_heitinga_disebut_telah_menolak_tawaran_melatih_timnas_indonesia-MqAB_large.jpg
Media Belanda Ungkap Fakta Mengejutkan Usai John Heitinga Tolak Tawaran Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/13/51/1655375/catat-tanggalnya-timnas-voli-putra-indonesia-siap-bertanding-di-ajang-sea-games-2025-di-mnctv-ixi.webp
Catat Tanggalnya, Timnas Voli Putra Indonesia Siap Bertanding di Ajang SEA Games 2025 di MNCTV
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/09/pelatih_liverpool_arne_slot_mencoret_mohamed_salah.jpg
Mohamed Salah Berdamai dengan Arne Slot jelang Liverpool vs Brighton
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement