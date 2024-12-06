BREAKING NEWS: Daftar 24 Pemain Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, Ivar Jenner dan Justin Hubner Dicoret!

DAFTAR 24 pemain Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 sudah resmi dirilis. Nama Ivar Jenner dan Justin Hubner pun dicoret Shin Tae-yong.

Ya, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, telah menentukan skuad final untuk beraksi di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau Piala AFF 2024. Beraksi di ajang tersebut, Skuad Garuda dihuni dengan kekuatan muda yang mana rata-rata pemain di bawah usia 22 tahun.

Shin Tae-yong sebelumnya memanggil 33 pemain untuk menjalani pemusatan latihan. Dari hasil TC tersebut, dia telah mencoret beberapa pemain, seperti Ananda Raehan, Dzaky Asraf, Ikram Algiffari, Arsa Ahmad, Made Tito, sampai Alfan Suaib.

Sementara itu, Ivar Jenner dan Justin Hubner sempat dikabarkan masuk skuad. Namun nyatanya, dua pemain tersebut tak ada dalam daftar final Timnas Indonesia untuk Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Kemungkinan, kedua pemain itu tidak mendapat restu dari klub.

Kendati begitu, masih ada nama-nama tenar seperti Marselino Ferdinan, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, sampai Hokky Caraka. Selain itu, Timnas Indonesia juga dipastikan akan diperkuat Rafael Struick.

Kehadiran pemain-pemain yang sudah berpengalaman di level senior ini diharapkan bisa mendongkrak performa Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Walaupun memang, PSSI tidak mematok target pasti lantaran tim ini disiapkan sebagai regenerasi dan persiapan SEA Games mendatang.