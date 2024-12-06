Jelang Lawan Timnas Indonesia, Timnas China Dikabarkan Berencana Naturalisasi 5 Pemain Termasuk Eks Manchester United

TIMNAS China dikabarkan berencana naturalisasi 5 pemain jelang lawan Timnas Indonesia. Salah satunya ada pemain eks Manchester United.

Diketahui, Timnas China masih menyisakan 4 laga lagi di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Salah satu pertandingan itu akan mempertemukan China dengan Timnas Indonesia.

Duel China vs Timnas Indonesia akan tersaji pada 5 Juni 2025. Dengan begitu, ini jadi dua laga terakhir Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Timnas China sendiri kini masih terdampar di dasar klasemen sementara Grup C. Mereka mengemas 6 poin, sama seperti Timnas Indonesia, Arab Saudi, dan Bahrain yang menduduki posisi ketiga hingga kelima berurutan.

Mengingat persaingan berlangsung ketat di Grup C sehingga China masih punya kans lolos ke Piala Dunia 2026, mereka pun mempersiapkan diri lebih matang untuk melakoni 4 laga tersisa di Grup C. Dilansir dari akun Instagram @infosepakbolaidn, China akan menaturalisasi 5 pemain.

Kelima pemain itu adalah Ryan Raposo, Christopher Cheng, Oscar Maritu, Serginho, dan Tahith Chong. Nama Tahith Chong pun jadi sorotan besar.

Pasalnya diketahui, Tahith Chong diketahui pernah bergabung dengan Manchester United. Hal itu terpatnya terjadi pada musim panas 2016. Winger berusia 25 tahun itu bergabung ke Man United dari akademi Feyenoord Rotterdam.