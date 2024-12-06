Rafael Struick Cetak Gol di Laga Brisbane Roar vs Melboune City di Liga Australia 2024-2025 Jelang Perkuat Timnas Indonesia?

RAFAEL Struick mencetak gol di laga Brisbane Roar vs Melboune City di Liga Australia 2024-2025 jelang memperkuat Timnas Indonesia? Sesuai jadwal, Brisbane Roar akan menjamu Melbourne City di lanjutan pekan ketujuh Liga Australia 2024-2025 yang berlangsung pada Jumat (6/12/2024) pukul 15.35 WIB.

Laga ini merupakan pertandingan terakhir Rafael Struick di tahun ini bersama Brisbane Roar. Sebab, kelar laga melawan Melbourne City, Rafael Struick langsung bertolak ke Myanmar.

(Aksi Rafael Struick dinanti di laga Brisbane Roar vs Melbourne City)

Ia direncanakan tiba di Myanmar pada Minggu 8 Desember 2024, sebagai persiapan Timnas Indonesia menghadapi tuan rumah Myanmar di matchday pertama Grup B Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, Senin 9 Desember 2024 pukul 19.30 WIB.

Karena itu, Rafael Struick disinyalir akan dimainkan pelatih Brisbane Roar, Ruben Zadkovich, sebagai starter. Sebelumnya saat Brisbane Roar bermain 4-4 dengan Macarthur akhir pekan lalu, Rafael Struick tampil sebagai starter dan turun selama 59 menit,

Rafael Struick tampil lumayan bersama Brisbane Roar musim ini. Dari lima laga Liga Australia 2024-2025, eks pemain ADO Den Haag ini mencetak satu gol.

Sayangnya, Rafael Struick belum pernah membantu Brisbane Roar meraih kemenangan. Dalam lima laga diperkuat Rafael Struick, Brisbane Roar hanya mendapatkan satu imbang dan empat kalah.