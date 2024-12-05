Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Tersenyum, Rafael Struick Bisa Perkuat Timnas Indonesia di Laga Perdana Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |08:07 WIB
Shin Tae-yong Tersenyum, Rafael Struick Bisa Perkuat Timnas Indonesia di Laga Perdana Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024
Pemain Timnas Indonesia, Rafael Struick. (Foto: Instagram/rafaelstruick)
A
A
A

JAKARTA - Kabar bahagia datang dari pemain Brisbane Roar, Rafael Struick yang ternyata bisa bergabung ke skuad Timnas Indonesia lebih cepat. Setelah dikabarkan baru bisa bergabung ketika Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 sudah berjalan, kini Rafael Struick dipastikan bisa tampil di laga perdana pada turnamen tersebut.

Kabar baik itu langsung dikonfirmasi oleh manajer Timnas Indonesia, Sumardji. Tentu, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong tersenyum bahagia mendengar salah satu striker andalannya bisa dimainkan sejak laga perdana Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024.

Timnas Indonesia sebentar lagi akan berkompetisi di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Turnamen yang dulunya disebut Piala AFF itu akan berlangsung dengan format kandang-tandang pada 8 Desember 2024–5 Januari 2025.

Pasukan Shin Tae-yong akan menghadapi Myanmar, Laos, Vietnam, dan Filipina di Grup B. Pada laga pertama, Timnas Indonesia akan bersua dengan Myanmar.

Rafael Struick

Pertandingan itu akan digelar di Thuwunna Stadium, Yangon, Myanmar pada 9 Desember 2024 mendatang. Sebelum laga itu, Timnas Indonesia mendapatkan kabar baik.

Ya, striker Rafael Struick yang sebelumnya kesulitan mendapat izin dilepas klub kini sudah dipastikan akan bergabung lebih cepat. Pemain Brisbane Roar itu dikonfirmasi akan bergabung dengan Skuad Garuda di Myanmar pada 8 Desember atau satu hari sebelum pertandingan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101982/segini-harga-pasaran-nguyen-xuan-son-pemain-naturalisasi-vietnam-yang-tampil-gacor-di-piala-aff-2024-ueKvwgXhtK.jpg
Segini Harga Pasaran Nguyen Xuan Son, Pemain Naturalisasi Vietnam yang Tampil Gacor di Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101712/kutukan-bek-kontroversial-jonathan-khemdee-berlanjut-di-piala-aff-2024-timnas-thailand-selalu-kalah-di-final-rlWiO1CY41.jpg
Kutukan Bek Kontroversial Jonathan Khemdee Berlanjut di Piala AFF 2024, Timnas Thailand Selalu Kalah di Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101699/gacor-bomber-vietnam-nguyen-xuan-son-jadi-pemain-terbaik-dan-top-skor-piala-aff-2024-8QRROZdO8W.jpg
Gacor, Bomber Vietnam Nguyen Xuan Son Jadi Pemain Terbaik dan Top Skor Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/51/3101646/hasil-timnas-thailand-vs-vietnam-di-leg-ii-final-piala-aff-2024-menang-dramatis-3-2-golden-star-warriors-juara-SAERJBdNx5.jpg
Hasil Timnas Thailand vs Vietnam di Leg II Final Piala AFF 2024: Menang Dramatis 3-2, Golden Star Warriors Juara
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/11/49/1654611/serunya-lintasan-driftinc-hadirkan-pengalaman-balap-indoor-gokart-di-jakarta-otf.webp
Serunya Lintasan Drift.Inc Hadirkan Pengalaman Balap Indoor Go-kart di Jakarta
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/11/jafar_hidayatullahfelisha_alberta_nathaniel_pasar.jpg
Komentar Mengejutkan Jafar/Felisha usai Lolos Perempat Final SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement