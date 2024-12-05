Shin Tae-yong Tersenyum, Rafael Struick Bisa Perkuat Timnas Indonesia di Laga Perdana Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024

JAKARTA - Kabar bahagia datang dari pemain Brisbane Roar, Rafael Struick yang ternyata bisa bergabung ke skuad Timnas Indonesia lebih cepat. Setelah dikabarkan baru bisa bergabung ketika Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 sudah berjalan, kini Rafael Struick dipastikan bisa tampil di laga perdana pada turnamen tersebut.

Kabar baik itu langsung dikonfirmasi oleh manajer Timnas Indonesia, Sumardji. Tentu, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong tersenyum bahagia mendengar salah satu striker andalannya bisa dimainkan sejak laga perdana Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024.

Timnas Indonesia sebentar lagi akan berkompetisi di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Turnamen yang dulunya disebut Piala AFF itu akan berlangsung dengan format kandang-tandang pada 8 Desember 2024–5 Januari 2025.

Pasukan Shin Tae-yong akan menghadapi Myanmar, Laos, Vietnam, dan Filipina di Grup B. Pada laga pertama, Timnas Indonesia akan bersua dengan Myanmar.

Pertandingan itu akan digelar di Thuwunna Stadium, Yangon, Myanmar pada 9 Desember 2024 mendatang. Sebelum laga itu, Timnas Indonesia mendapatkan kabar baik.

Ya, striker Rafael Struick yang sebelumnya kesulitan mendapat izin dilepas klub kini sudah dipastikan akan bergabung lebih cepat. Pemain Brisbane Roar itu dikonfirmasi akan bergabung dengan Skuad Garuda di Myanmar pada 8 Desember atau satu hari sebelum pertandingan.