Shin Tae-yong Bongkar PR Timnas Indonesia Jelang Tampil di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024

SHIN Tae-yong bongkar PR Timnas Indonesia jelang tampil di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Pelatih Timnas Indonesia itu menyebut taktikal masih menjadi persoalan timnya.

Shin Tae-yong pun memastikan bakal memaksimalkan sisa waktu yang ada untuk memoles Pratama Arhan dan kolega. Dengan begitu, Timnas Indonesia dapat tampil maksimal, meskipun mentas dengan mayoritas pemain U-22.

"Dalam beberapa hari, beberapa pemain akan datang lagi dan pasti akan memperbaiki taktik-taktik akan lebih detail lagi," kata Shin Tae-yong di Bali, Selasa 3 Desember 2024.

Shin Tae-yong mengaku belum cukup puas dengan laga uji coba Timnas Indonesia melawan Bali United. Meskipun sejatinya, skuad Garuda sukses menang dengan skor 2-1 dalam laga tersebut.