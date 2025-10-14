Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Jepang vs Brasil di FIFA Matchday Oktober 2025: Samurai Biru Menang Dramatis 3-2!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 14 Oktober 2025 |20:06 WIB
Hasil Timnas Jepang vs Brasil di FIFA Matchday Oktober 2025: Samurai Biru Menang Dramatis 3-2!
Timnas Jepang menang 3-2 atas Brasil. (Foto: Instagram/japanfootballassociation)
A
A
A

CHOFU – Tim Nasional (Timnas) Jepang sukses menaklukkan tim tamu, Brasil di laga FIFA Matchday Oktober 2025, pada Selasa (14/10/2025) malam WIB. Bermain di Stadion Ajinomoto, Chofu, Jepang, tim berjuluk Samurai Biru itu tepatnya menang dengan skor tipis 3-2.

Kemenangan Jepang di hadapan pendukung sendiri itu jelas terasa sangat spesial. Pasalnya Jepang sempat tertinggal 0-2 terlebih dahulu dari Selecao –julukan Timnas Brasil.

Beruntung, tim asuhan Hajime Moriyasu itu dapat bangkit di babak kedua. Alhasil, Jepang melakukan epic comeback dan menang 3-2.

Hasil itu jelas menjadi kabar baik untuk Timnas Jepang. Sebelumnya mereka pun meraih hasil kurang baik saat melawan Paraguay, yang berakhir 2-2 pada Jumat 10 Oktober 2025.

Jalannya Pertandingan

Brasil mengawali laga dengan meyakinkan. Bagaimana tidak, ketika laga sudah memasuki menit 26, Brasil sukses unggul berkat aksi Paulo Henrique.

Timnas Jepang vs Brasil. (Foto: JFA)
Timnas Jepang vs Brasil. (Foto: JFA)

Tim asuhan Carlo Ancelotti itu pun mampu menggandakan keunggulan via Gabriel Martinelli di menit 32. Keunggulan dua gol itu lantas bertahan sampai babak pertama berakhir.

Jepang yang tampak melempem di babak pertama pun berhasil bangkit di babak kedua. Kebangkitan Jepang diawali gol Takumi Minamino di menit 52.

 

Halaman:
1 2
      
