Komentar Kapten Iqbal Rahmatullah Usai Timnas Futsal Indonesia Raih Gelar Juara ASEAN Futsal Championship 2024

TANGERANG - Kapten Tim Nasional (Timnas) Futsal Indonesia, Muhammad Iqbal Rahmatullah, berterima kasih kepada masyarakat Indonesia atas dukungan dan doa yang sudah diberikan selama ASEAN Futsal Championship 2024. Sebab menurut Iqbal, dukungan dan doa itu menjadi salah satu alasan Timnas Futsal Indonesia bisa juara.

Sebagaimana diketahui, Timnas Futsal Indonesia sukses menyudahi puasa 14 tahun dalam ajang tersebut. Para pahlawan bangsa itu sudah pulang dari Thailand dan tiba di tanah air pada Senin (11/11/2024) dengan membawa piala bergengsi tersebut.

"Pertama saya ucapkan Alhamdulillah, terima kasih semua masyrakat Indonesia. Setelah 14 tahun kita puasa gelar, akhirnya piala ini kembali ke Indonesia," ucap Iqbal kepada awak media di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, dikutip Selasa (12/11/2024).

Ya, Timnas Futsal Indonesia terakhir kali meraih gelar tersebut pada gelaran 2010 silam. Pada saat itu, Skuad Merah-Putih sukses memastikan diri sebagai juara setelah menghajar Malaysia 5-0 di partai puncak.

"Ini juga berkat doa dan dukungan masyarakat Indonesia. Tanpa mereka semua, kita bukan apa-apa," tegasnya.