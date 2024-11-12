Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Futsal Indonesia Juara ASEAN Futsal Championship 2024, Ketum FFI: Waktunya untuk Level Asia dan Dunia!

Muhammad Gazza , Jurnalis-Selasa, 12 November 2024 |02:59 WIB
Timnas Futsal Indonesia Juara ASEAN Futsal Championship 2024, Ketum FFI: Waktunya untuk Level Asia dan Dunia!
Michael Victor Sianipar ingin Timnas Futsal Indonesia bersaing di level Asia dan dunia. (Foto: Muhammad Gazza/MPI)
A
A
A

KETUA Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI), Michael Victor Sianipar, mengapresiasi perjuangan Timnas Futsal Indonesia yang baru saja keluar sebagai juara ASEAN Futsal Championship 2024. Ia pun akan menyiapkan segala sesuatunya agar Timnas Futsal Indonesia bisa bersaing di level yang lebih tinggi, yakni Asia bahkan dunia.

"Menurut saya ini kemenangan yang sangat signifikan karena saat terakhir kita menang itu (2010) Thailand tidak berpartisipasi," kata Michael Sianipar kepada awak media termasuk Okezone di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin 11 November 2024.

Timnas Futsal Indonesia saat disambut di Tanah Air. (Foto: Muhammad Gazza/MPI)

(Timnas Futsal Indonesia saat disambut di Tanah Air. (Foto: Muhammad Gazza/MPI)

"Jadi, saya bisa sampaikan bahwa ini kemenangan mutlak," lanjut pria yang Terpilih sebagai Ketua Umum FFI pada 3 Oktober 2024 ini.

Timnas Futsal Indonesia sukses menunjukkan tak kalah level dari sang juara bertahan, Thailand. Bahkan skuad asuhan Hector Souto itu mengancurkan tuan rumah Thailand di semifinal dengan skor telak 5-1.

"Indonesia membuktikan kita adalah negara dengan kekuatan timnas futsal paling kuat di Asia Tenggara. Kami ingin menatap lebih jauh lagi, mempersiapkan untuk level Asia dan juga dunia," tegasnya.

Dua tahun lagi, Timnas Futsal Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Asia Futsal 2026. Sanggupkah Timnas Futsal Indonesia melaju jauh di ajang dua tahunan ini?

