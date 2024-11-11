Bantu Timnas Futsal Indonesia Juara ASEAN Futsal Championship 2024, Wendy Brian Sabet Gelar Pemain Terbaik

NAKHON RATCHASIMA – Pemain Tim Nasional (Timnas) Futsal Indonesia, Wendy Brian terpilih menjadi pemain terbaik di ajang ASEAN Futsal Championship 2024. Ia terpilih usai berperan penting dalam membantu Timnas Futsal Indonesia menjuarai turnamen yang dulunya disebut Piala AFF Futsal tersebu.

Menanggapi keberhasilan itu, Ketua Umum (Ketum) Federasi Futsal Indonesia (FFI), Michael Victor Sianipar pun berterima mkasih kepada seluruh pihak, termasuk kepada Wendy Brian yang sudah berusaha keras mewujudkan Timnas Futsal Indonesia mampu menjadi Rajanya Asia Tenggara.

"Keberhasilan ini adalah hasil dari dedikasi dan kerja keras tim yang luar biasa. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemain, pelatih, dan staf yang telah bekerja keras untuk membawa Indonesia meraih gelar juara,” kata Michael, dikutip dari rilis FFI, Senin (11/11/2024).

“Tidak lupa, saya ingin mengucapkan selamat kepada Wendy Brian atas penghargaan Pemain Terbaik yang sangat layak ia terima. Kami berharap Indonesia bisa terus berkembang dan memberikan lebih banyak kebanggaan di kancah internasional,” tambahnya.

Perlu diketahui, Timnas Futsal Indonesia berhasil meraih gelar juara pada ASEAN Futsal Championship 2024 setelah mengalahkan Vietnam dengan skor 2-0 dalam pertandingan final yang digelar di Terminal 21 Korat, Nakhon Ratchasima, Thailand, Minggu 10 November 2024. Kemenangan ini menjadi catatan sejarah Indonesia di ajang futsal ASEAN dan mengukuhkan timnas futsal Indonesia di kawasan Asia Tenggara.

Timnas Futsal Indonesia memulai laga final dengan sangat baik, unggul 1-0 berkat gol yang dicetak oleh M. Syaifullah pada menit ke-8. Meski pertandingan berlangsung dengan ketat dan diwarnai tiga kartu kuning yang diterima oleh pemain Indonesia Samuel Eko, Firman, dan Isra timnas futsal Indonesia mampu mempertahankan keunggulan tersebut hingga babak pertama berakhir.

Di babak kedua, meski Vietnam berusaha keras untuk menyamakan kedudukan, Rizky Xavier mencetak gol kedua bagi Indonesia di menit-menit akhir pertandingan, memperbesar keunggulan menjadi 2-0 dan mengunci kemenangan untuk timnas futsal Indonesia. Dengan kemenangan ini, Indonesia keluar sebagai juara ASEAN Futsal Championship 2024, sementara Vietnam harus puas dengan posisi runner-up.

Selain gelar juara, penghargaan Pemain Terbaik (MVP) turnamen diberikan kepada Wendy Brian, yang tampil cemerlang sepanjang turnamen dan menjadi salah satu pemain kunci Indonesia. Kontribusi Wendy dalam pertandingan final dan performa solidnya sepanjang ajang ini layak mendapatkan apresiasi.