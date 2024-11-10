Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Futsal Indonesia Juara ASEAN Futsal Championship 2024, Ketum FFI: Terima Kasih Kemenpora dan PSSI

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 10 November 2024 |21:59 WIB
Timnas Futsal Indonesia Juara ASEAN Futsal Championship 2024, Ketum FFI: Terima Kasih Kemenpora dan PSSI
Timnas Futsal Indonesia juara ASEAN Futsal Championship 2024 tidak terlepas dari dukungan PSSI dan Kemenpora RI (Foto: FFI)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI), Michael Victor Sianipar, berterima kasih atas dukungan yang diberikan Kemenpora RI dan PSSI hingga Timnas Futsal Indonesia juara ASEAN Futsal Championship 2024. Ini sekaligus mengakhiri penantian selama 14 tahun.

"Terima kasih atas dukungan dan bantuan dari Menpora dan PSSI, yang sudah membantu sejak persiapan tim, sehingga Timnas Futsal Indonesia bisa menjadi juara ASEAN atau Piala AFF 2024," ujar Michael Victor Sianipar ketika dihubungi Minggu (10/11/2024).

Timnas Futsal Indonesia juara ASEAN Futsal Championship 2024 (Foto: FFI)

Timnas Futsal Indonesia memastikan gelar juara ASEAN Futsal Championship 2024. Di final, Tim Merah Putih mengalahkan Timnas Futsal Vietnam 2-0 di Terminal 21 Hall, Nakhon Ratchasima, Thailand.

Michael secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang selalu memberikan dukungan terhadap futsal. Dukungan itu membantu tim tampil habis-habisan.

"Terima kasih kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang sudah mendukung kami di posisi ini, sehingga bisa all out dan memastikan timnas futsal juara setelah 14 tahun penantian,” kata Michael.

Timnas Futsal Indonesia terakhir kali juara pada 2010. Saat itu, Merah Putih menggasak Timnas Futsal Malaysia 5-0 di final.

