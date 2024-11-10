Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Update Ranking FIFA Timnas Futsal Indonesia Setelah Juara ASEAN Futsal Championship 2024: Melesat Tajam!

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 10 November 2024 |20:19 WIB
Update Ranking FIFA Timnas Futsal Indonesia Setelah Juara ASEAN Futsal Championship 2024: Melesat Tajam!
Timnas Futsal Indonesia naik ke peringkat 24 dunia setelah juara ASEAN Futsal Championship 2024. (Foto: Federasi Futsal Indonesia)
A
A
A

UPDATE ranking FIFA Timnas Futsal Indonesia setelah juara ASEAN Futsal Championship 2024 akan diulas Okezone. Mengutip dari laman football-ranking.com, Timnas Futsal Indonesia meraup sekira 16 poin di ranking FIFA futsal setelah memenangkan lima pertandingan di ASEAN Futsal Championship 2024.

Alhasil, Timnas Futsal Indonesia naik empat posisi dari peringkat 28 ke 24 dunia! Timnas Futsal Indonesia mendapatkan sekira 16 poin tambahan di ranking FIFA futsal setelah menang 9-0 atas Kamboja, menggilas Australia 3-1, mempermalukan Myanmar 5-1, menelanjangi Thailand 5-1 dan menghancurkan Vietnam 2-0.

Timnas Futsal Indonesia naik ke peringkat 24 dunia setelah juara ASEAN Futsal Championship 2024. (Foto: Federasi Futsal Indonesia)

(Timnas Futsal Indonesia naik ke peringkat 24 dunia setelah juara ASEAN Futsal Championship 2024. (Foto: Federasi Futsal Indonesia)

Bagaimana dengan ranking FIFA futsal Thailand dan Vietnam? Thailand menempati peringkat 11 dunia, sedangkan Vietnam berada di posisi 30 dunia.

Duduk di posisi 24 dunia menunjukan Timnas Futsal Indonesia bukanlah tim sembarangan. Harapannya ke depan, Evan Soumilena dan kawan-kawan bisa menembus Piala Asia Futsal 2026 dan Piala Dunia Futsal 2026.

Berkat dukungan Federasi Futsal Indonesia dan kompetisi yang terus membaik, peluang Timnas Futsal Indonesia lolos ke dua dua ajang di atas terbuka lebar. Balik ke ASEAN Futsal Championship 2024.

Gelar ini merupakan yang kedua dirah Timnas Futsal Indonesia di ajang ASEAN Futsal Championship. Sebelumnya, Timnas Futsal Indonesia menjadi juara pada 2010, namun saat itu tim kuat Thailand tidak ambil bagian.

