Daftar Juara ASEAN Futsal Championship Sepanjang Masa: Timnas Indonesia 2 Kali, Thailand Dominan

Timnas Futsal Indonesia dua kali juara dalam daftar sepanjang masa ASEAN Futsal Championship (Foto: FFI)

DAFTAR juara ASEAN Futsal Championship sepanjang masa sudah diketahui. Timnas Futsal Indonesia dua kali menjadi juara sementara Timnas Futsal Thailand dominan.

Skuad Garuda sukses menjadi juara pada ASEAN Futsal Championship 2024. Anak asuh Hector Souto mengalahkan Timnas Futsal Vietnam dengan skor 2-0 di Terminal 21 Hall, Nakhon Ratchasima, Thailand, Minggu (10/11/2024) malam WIB.

Ini merupakan gelar kedua bagi Timnas Futsal Indonesia. Sebelumnya, Tim Merah Putih menjadi juara pertama kali pada ASEAN Futsal Championship 2010 atau Piala AFF Futsal 2010.

Setelah itu, Indonesia dua kali menembus partai final tepatnya pada 2019 dan 2022. Sayangnya, dalam dua kesempatan itu, Tanah Air harus meringis dan pulang sebagai runner-up.

Di kedua edisi itu, Indonesia selalau takluk dari Thailand. The Elephant War memang dominan dengan 16 titel juara dari 18 turnamen sejak 2001.

Sementara itu, Indonesia menjadi satu-satunya pemutus dominasi Thailand. Evan Soumilena dan kawan-kawan pun menyusul keberhasilan seniornya pada 2010.