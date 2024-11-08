Update Ranking FIFA Timnas Futsal Indonesia Setelah Lolos Semifinal ASEAN Futsal Championship 2024: Melesat Tajam?

Timnas Futsal Indonesia kini menempati peringkat 28 dunia. (Foto: Instagram/@timnasfutsal)

UPDATE ranking FIFA Timnas Futsal Indonesia setelah lolos semifinal ASEAN Futsal Championship 2024 akan diulas Okezone. Pada September 2024, FIFA resmi merilis ranking FIFA futsal yang resmi.

Ketika ranking FIFA futsal resmi dirilis, Timnas Futsal Indonesia ditempatkan di posisi 28 dunia. Posisi itu menunjukan Indonesia bukanlah negara sembarangan di cabang olahraga futsal.

(Timnas Futsal Indonesia kini menempati peringkat 28 dunia. (Foto: Instagram/@federasifutsal_id)

Setelah dua bulan berlalu, berada di posisi berapakah Timnas Futsal Indonesia? Skuad asuhan Hector Souto masih tertahan di peringkat 28 dunia, sekalipun menyapu bersih tiga laga Grup B ASEAN Futsal Championship 2024.

Mengutip dari laman football-ranking.com, kemenangan 9-0 atas Kamboja menghasilkan 2,50 poin di ranking FIFA futsal. Kemudian, kemenangan 3-1 atas Australia membuat Timnas Futsal Indonesia mendapatkan 4,08 poin di ranking FIFA futsal.

Terakhir, kemenangan 5-1 atas Myanmar menghasilkan 3,85 poin bagi Timnas Futsal Indonesia di ranking FIFA futsal. Jika ditotal, Timnas Futsal Indonesia telah mendapatkan 10,44 poin. Malam ini mulai pukul 18.00 WIB, Timnas Futsal Indonesia akan menantang tim peringkat 11 dunia, Thailand, di semifinal ASEAN Futsal Championship 2024 yang dilangsungkan di Terminal Hall, Nakhon Ratchasima, Thailand.

Berhubung lawan yang dihadapi tim peringkat 11 dunia, Timnas Futsal Indonesia akan meraup poin tinggi jika sanggup memenangkan pertandingan. Jika menang atas Thailand, ranking FIFA Timnas Futsal Indonesia berpotensi melesat empat posisi dari peringkat 28 ke 24 dunia!