Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Update Ranking FIFA Timnas Futsal Indonesia Setelah Lolos Semifinal ASEAN Futsal Championship 2024: Melesat Tajam?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 08 November 2024 |06:58 WIB
Update Ranking FIFA Timnas Futsal Indonesia Setelah Lolos Semifinal ASEAN Futsal Championship 2024: Melesat Tajam?
Timnas Futsal Indonesia kini menempati peringkat 28 dunia. (Foto: Instagram/@timnasfutsal)
A
A
A

UPDATE ranking FIFA Timnas Futsal Indonesia setelah lolos semifinal ASEAN Futsal Championship 2024 akan diulas Okezone. Pada September 2024, FIFA resmi merilis ranking FIFA futsal yang resmi.

Ketika ranking FIFA futsal resmi dirilis, Timnas Futsal Indonesia ditempatkan di posisi 28 dunia. Posisi itu menunjukan Indonesia bukanlah negara sembarangan di cabang olahraga futsal.

Timnas Futsal Indonesia kini menempati peringkat 28 dunia. (Foto: Instagram/@federasifutsal_id)

(Timnas Futsal Indonesia kini menempati peringkat 28 dunia. (Foto: Instagram/@federasifutsal_id)

Setelah dua bulan berlalu, berada di posisi berapakah Timnas Futsal Indonesia? Skuad asuhan Hector Souto masih tertahan di peringkat 28 dunia, sekalipun menyapu bersih tiga laga Grup B ASEAN Futsal Championship 2024.

Mengutip dari laman football-ranking.com, kemenangan 9-0 atas Kamboja menghasilkan 2,50 poin di ranking FIFA futsal. Kemudian, kemenangan 3-1 atas Australia membuat Timnas Futsal Indonesia mendapatkan 4,08 poin di ranking FIFA futsal.

Terakhir, kemenangan 5-1 atas Myanmar menghasilkan 3,85 poin bagi Timnas Futsal Indonesia di ranking FIFA futsal. Jika ditotal, Timnas Futsal Indonesia telah mendapatkan 10,44 poin. Malam ini mulai pukul 18.00 WIB, Timnas Futsal Indonesia akan menantang tim peringkat 11 dunia, Thailand, di semifinal ASEAN Futsal Championship 2024 yang dilangsungkan di Terminal Hall, Nakhon Ratchasima, Thailand.

Berhubung lawan yang dihadapi tim peringkat 11 dunia, Timnas Futsal Indonesia akan meraup poin tinggi jika sanggup memenangkan pertandingan. Jika menang atas Thailand, ranking FIFA Timnas Futsal Indonesia berpotensi melesat empat posisi dari peringkat 28 ke 24 dunia!

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/28/51/3099364/kata-kata-pelatih-timnas-filipina-usai-kalahkan-thailand-2-1-di-leg-i-semifinal-piala-aff-2024-V57QxMWXM7.jpg
Kata-Kata Pelatih Timnas Filipina Usai Kalahkan Thailand 2-1 di Leg I Semifinal Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/51/3088237/hasil-timnas-futsal-putri-indonesia-vs-myanmar-di-asean-womens-futsal-championship-2024-menang-4-1-garuda-pertiwi-sabet-posisi-3-0FXsbtTvRq.jpg
Hasil Timnas Futsal Putri Indonesia vs Myanmar di ASEAN Womens Futsal Championship 2024: Menang 4-1, Garuda Pertiwi Sabet Posisi 3!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/51/3086661/timnas-futsal-putri-indonesia-kalah-tipis-dari-thailand-arif-kurniawan-kami-akan-bangkit-8abnswUJzd.jpg
Timnas Futsal Putri Indonesia Kalah Tipis dari Thailand, Arif Kurniawan: Kami Akan Bangkit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/12/51/3085034/timnas-futsal-indonesia-juara-asean-futsal-championship-2024-hary-tanoesoedibjo-pertahankan-prestasi-aL3KghtsUd.jpg
Timnas Futsal Indonesia Juara ASEAN Futsal Championship 2024, Hary Tanoesoedibjo: Pertahankan Prestasi
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/14/51/1644269/target-emas-wushu-indonesia-dipangkas-di-sea-games-thailand-2025-ini-penyebabnya-vhg.webp
Target Emas Wushu Indonesia Dipangkas di SEA Games Thailand 2025, Ini Penyebabnya!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/12/tunggal_putri_indonesia_gregoria_mariska_tunjung.jpg
Jadwal Semifinal Kumamoto Masters 2025 Hari Ini: Gregoria Vs Chiu Pin Chian
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement