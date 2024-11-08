Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Timnas Futsal Thailand di Semifinal ASEAN Futsal Championship 2024 di RCTI+

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 08 November 2024 |06:39 WIB
Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Timnas Futsal Thailand di Semifinal ASEAN Futsal Championship 2024 di RCTI+
Link live streaming Timnas Futsal Indonesia vs Timnas Futsal Thailand di RCTI+ bisa diklik di sini (Foto: Instagram/@timnasfutsal)
NAKHON RATCHASIMA – Link live streaming Timnas Futsal Indonesia vs Timnas Futsal Thailand di Semifinal ASEAN Futsal Championship 2024 bisa diklik di sini. Laga di Terminall Hall, Nakhon Ratchasima, Jumat (8/11/2024) pukul 18.00 WIB, itu dapat ditonton di RCTI+.

Indonesia melaju sebagai juara Grup B ASEAN Futsal Championship 2024 atau Piala AFF 2024. Skuad Garuda menyempurnakan perjalanan dengan mengalahkan Timnas Futsal Myanmar 5-1 di laga terakhir.

Timnas Futsal Indonesia

Kemenangan telak itu membawa Timnas Futsal Indonesia kembali menembus babak semifinal. Sayangnya, lawan berat sudah menanti pada empat besar.

Betapa tidak, anak asuh Hector Souto akan bertemu juara bertahan sekaligus tuan rumah Timnas Thailand. The Elephant War melangkah ke semifinal sebagai runner-up Grup A.

Thailand kalah bersaing dengan Timnas Futsal Vietnam. Mereka tumbang dengan skor 2-3 pada pertandingan penentuan yang berlangsung Rabu 6 November 2024 sore WIB.

Ini akan jadi laga ulangan dalam dua edisi final terakhir di ASEAN Futsal Championship. Timnas Futsal Indonesia sayangnya kalah beruntun dalam dua pertandingan tersebut.

Halaman:
1 2
      
