Timnas Futsal Indonesia Pernah Kalahkan Thailand di ASEAN Futsal Championship?

TIMNAS Futsal Indonesia akan menghadapi Thailand di semifinal ASEAN Futsal Championship 2024 yang dilangsungkan di Terminal Hall, Nakhon Ratchasima, Thailand pada Jumat (8/11/2024) pukul 18.00 WIB. Dalam sejarahnya, apakah Timnas Futsal Indonesia pernah mengalahkan Thailand yang kini menempati peringkat 11 dunia?

Hanya menghitung waktu normal, Timnas Futsal Indonesia dan Thailand sudah 13 kali bertemu di ASEAN Futsal Championship. Dari 13 pertemuan itu, Thailand dominan dengan mencatatkan 10 menang, dua imbang dan hanya satu kalah.

(Timnas Futsal Indonesia tampil impresif di ASEAN Futsal Championship 2024. (Foto: Instagram/@federasifutsal_id)

Satu-satunya kekalahan yang diterima Thailand dari Timnas Futsal Indonesia tercipta di fase grup ASEAN Futsal Championship 2008. Mentas di matchday pamungkas Grup A ASEAN Futsal Championship 2008 yang dilangsungkan di Nimibutr Stadium, Bangkok, Thailand pada 29 Agustus 2008, Timnas Futsal Indonesia menang 3-1 atas Thailand!

Dalam laga tersebut, Thailand unggul 1-0 lebih dulu lewat gol yang dilesakkan Kritsada Wongkaew di menit pertama, pemain yang kini menjabat sebagai kapten tim. Timnas Futsal Indonesia berbalik unggul lewat gol-gol yang dilesakkan Maulana Ihsan pada menit Kedelapan, serta brace (dua gol) Topan Pamungkas (18’ dan 36’).

Setelah kemenangan itu, Timnas Futsal Indonesia tak pernah menang lagi atas Thailand. Terakhir, Timnas Futsal Indonesia kalah adu penalti dari Thailand di final ASEAN Futsal Championship 2022 setelah sebelumnya skor sama kuat 2-2 di waktu normal.

Setelah menunggu 16 tahun, Timnas Futsal Indonesia berpotensi mengulangi pencapaian pada 2008. Sesuai jadwal, Timnas Futsal Indonesia akan menantang Thailand di semifinal ASEAN Futsal Championship 2024 pada malam ini.