Jens Raven Ungkap Perjalanan Berat Timnas Indonesia U-19 untuk Juara Piala AFF U-19 2024: Latihan 4 Kali dalam Sehari!

SURABAYA - Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 berhasil menjadi juara Piala AFF U-19 2024 usai mengalahkan Thailand U-19 di final. Pencapaian itu pun diakui striker Timnas Indonesia U-19, Jens Raven tidak mudah, sebab Garuda Nusantara –julukan Timnas Indonesia U-19– bekerja sangat keras untuk bisa merebut gelar juara tersebut.

Jens Raven mengatakan pasukan Timnas Indonesia U-19 sampai berlatih empat kali dalam sehari. Semua itu dilakukan demi mematangkan permainan mereka demi bisa berprestasi.

Berkat kerja keras itu, skuad Garuda Nusantara akhirnya menjadi juara usai menang 1-0 atas Thailand U-19. Pertemuan kedua tim berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Senin (29/7/2024) malam WIB.

Usai laga, Jens Raven mengatakan kerja keras timnya berbuah manis dengan menjadi juara. Prestasi itu pun sangat membahagiakan buatnya karena menjadi gelar pertamanya untuk Timnas Indonesia U-19.

"Untuk pelatih dan rekan-rekan saya, mereka semua adalah orang-orang luar biasa. Saya ingat perjuangan kami, berlatih tiga sampai empat kali sehari, dan sekarang kami bisa meraih gelar ini," kata Jens Raven usai laga, Senin (29/7/2024).

Pemain berusia 18 tahun itu mengatakan prestasi itu tidak terlepas dukungan luar biasa dari para suporter. Dia pun sangat mengapresiasi dukungan suporter untuk Timnas Indonesia U-19 selama Piala AFF U-19.