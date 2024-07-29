Prediksi Bung Maruf: Timnas Indonesia U-19 Menang Tipis 2-1 atas Thailand U-19 di Final Piala AFF U-19 2024

TIMNAS Indonesia U-19 diprediksi menang tipis 2-1 atas Thailand U-19 di Final Piala AFF U-19 2024. Prediksi tersebut disampaikan salah satu pengamat sepakbola Tanah Air, Ma'ruf El Rumi.

Berstatus sebagai tuan rumah, Skuad Garuda Nusantara dipastikan berambisi besar untuk meraih gelar juara. Terlebih Indonesia belum lagi merasakan gelar juara sejak 2013 lalu.

"Berstatus sebagai tuan rumah Indonesia U-19 jelas lebih berambisi besar untuk meraih gelar juara. Kalau bicara prediksi, Indonesia U-19 bisa menang atas Thailand U-19 dengan skor tipis 2--1," ujar Bung Maruf.

Laga kontra Thailand U-19 jelas tak mudah bagi Timnas Indonesia U-19. Skuad Gajah Perang memiliki kualitas permainan terutama dalam permainan secara kolektif.

"Thailand U-19 memiliki kualitas dalam bermain secara kolektif. Mereka juga punya pertahanan cukup baik. Mereka membuktikan itu semua saat menyingkirkan Australia U-19 di babak semifinal," ujar Bung Maruf.

"Sementara Indonesia punya lini serang yang cukup baik di beberapa laga terakhir. Mungkin tidak akan terlalu banyak perubahan karena komposisi pemain yang ada sudah sangat mendukung," lanjutnya.