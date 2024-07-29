Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Bung Maruf: Timnas Indonesia U-19 Menang Tipis 2-1 atas Thailand U-19 di Final Piala AFF U-19 2024

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |18:34 WIB
Prediksi Bung Maruf: Timnas Indonesia U-19 Menang Tipis 2-1 atas Thailand U-19 di Final Piala AFF U-19 2024
Timnas Indonesia U-19 diprediksi menang 2-1 atas Thailand U-19 di Final Piala AFF U-19 2024 (Foto: PSSI)
A
A
A

TIMNAS Indonesia U-19 diprediksi menang tipis 2-1 atas Thailand U-19 di Final Piala AFF U-19 2024. Prediksi tersebut disampaikan salah satu pengamat sepakbola Tanah Air, Ma'ruf El Rumi.

Berstatus sebagai tuan rumah, Skuad Garuda Nusantara dipastikan berambisi besar untuk meraih gelar juara. Terlebih Indonesia belum lagi merasakan gelar juara sejak 2013 lalu.

 

"Berstatus sebagai tuan rumah Indonesia U-19 jelas lebih berambisi besar untuk meraih gelar juara. Kalau bicara prediksi, Indonesia U-19 bisa menang atas Thailand U-19 dengan skor tipis 2--1," ujar Bung Maruf.

Laga kontra Thailand U-19 jelas tak mudah bagi Timnas Indonesia U-19. Skuad Gajah Perang memiliki kualitas permainan terutama dalam permainan secara kolektif.

 BACA JUGA:

"Thailand U-19 memiliki kualitas dalam bermain secara kolektif. Mereka juga punya pertahanan cukup baik. Mereka membuktikan itu semua saat menyingkirkan Australia U-19 di babak semifinal," ujar Bung Maruf.

"Sementara Indonesia punya lini serang yang cukup baik di beberapa laga terakhir. Mungkin tidak akan terlalu banyak perubahan karena komposisi pemain yang ada sudah sangat mendukung," lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/51/3043898/bukan-thailand-indra-sjafri-sebut-malaysia-jadi-lawan-terberat-timnas-indonesia-u-19-di-piala-aff-u-19-2024-HxIu3hrExV.jpg
Bukan Thailand, Indra Sjafri Sebut Malaysia Jadi Lawan Terberat Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/51/3043296/timnas-indonesia-u-19-juara-piala-aff-u-19-2024-pssi-diminta-lakukan-hal-ini-79dwKZQOOs.jpg
Timnas Indonesia U-19 Juara Piala AFF U-19 2024, PSSI Diminta Lakukan Hal Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/51/3043292/kafiatur-rizky-nilai-penampilan-timnas-indonesia-u-19-belum-maksimal-meski-juara-piala-aff-u-19-2024-QoCCg8ZYI1.jpg
Kafiatur Rizky Nilai Penampilan Timnas Indonesia U-19 Belum Maksimal meski Juara Piala AFF U-19 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/51/3043020/selain-indra-sjafri-ternyata-ada-peran-shin-tae-yong-dalam-kesuksesan-dony-tri-pamungkas-di-timnas-indonesia-u-19-DpMYBCYF8g.jpg
Selain Indra Sjafri, Ternyata Ada Peran Shin Tae-yong dalam Kesuksesan Dony Tri Pamungkas di Timnas Indonesia U-19
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/06/51/1640919/serunya-latih-tanding-golf-persahabatan-perpesi-jakarta-dan-komunitas-joglosemar-bwi.jpeg
Serunya Latih Tanding Golf Persahabatan PERPESI Jakarta dan Komunitas Joglosemar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/08/08/trio_pemain_psis_timnas_sea_games_2023.jpg
Potensi Medali Emas Sepak Bola SEA Games 2025 Masih Abu-abu, Kemenpora Beri Analisis Lengkap
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement