HOME BOLA LIGA INDONESIA

Ivar Jenner Tak Merespons Tawaran, Persija Jakarta Beralih ke Shayne Pattynama?

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 23 Januari 2026 |07:36 WIB
Ivar Jenner Tak Merespons Tawaran, Persija Jakarta Beralih ke Shayne Pattynama?
Ardhi Tjahjoko mengaku butuh Persija Jakarta satu pemain diaspora di putaran 2 Super League 2025-2026 (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)
A
A
A

JAKARTA – Manajer Persija Jakarta, Ardhi Tjahjoko, mengakui Ivar Jenner tak memberikan respons terhadap tawaran yang diajukan pihaknya. Ia tidak menutup kemungkinan mendatangkan satu pemain diaspora untuk memperkuat tim di putaran 2 Super League 2025-2026.

Sebelumnya Persija dikaitkan dengan Jenner, tapi seperti hal itu hanya menjadi rumor belaka. Belakangan Macan Kemayoran malah dirumorkan bakal memboyong Shayne Pattynama.

1. Belum Ada Jawaban

Ivar Jenner. (Foto: Instagram/ivarjnr)

Ardhi mengatakan, pendekatan ke Jenner memang sempat dilakukan Persija, tetapi tidak mendapatkan lampu hijau. Jadi, ia pesimistis pemain itu bisa dipinang.

"Saya enggak mengerti juga itu sumber awalnya dari mana, saya tidak tahu. Memang yang saya katakan saya pernah ada pembicaraan dengan Ivar Jenner,” kata Ardhi kepada awak media, termasuk Okezone, di Jakarta, dikutip Jumat (23/1/2026).

“Cuma sampai saat ini dari pihak Ivar Jenner belum ada jawaban. Jadi, kami masih menunggu juga cuma belum pasti jadinya. Seperti itu," tambah pria berusia 58 tahun itu.

Ardhi enggan berbicara banyak saat disinggung soal Pattynama apakah menjadi opsi lain Persija. Menurutnya, keputusan sepenuhnya berada di tangan pelatih.

 

