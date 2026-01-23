Advertisement
Okezone.com
HOME BOLA LIGA INDONESIA

3 Pemain Timnas Indonesia Segera Gabung Persija Jakarta?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 23 Januari 2026 |09:04 WIB
3 Pemain Timnas Indonesia Segera Gabung Persija Jakarta?
Akankah tiga pemain Timnas Indonesia bergabung dengan Persija Jakarta? (Foto: Instagram/@erspo.official)
PERSIJA Jakarta dikabarkan memburu 3 pemain berlabel Timnas Indonesia di bursa transfer paruh musim Super League 2025-2026. Akankah hal tersebut terealisasi?

Macan Kemayoran baru melepas Gustavo Franca di bursa transfer. Mereka lalu mendatangkan Fajar Fathur Rahman dan Paulo Ricardo untuk memperkuat tim.

1. Incar 3 Pemain Timnas Indonesia

Sesi latihan Persija Jakarta. (Foto: Instagram/persija)

Pergerakan Persija di bursa transfer benar-benar menarik. Sebab, klub asuhan Mauricio Souza itu berambisi menjadi juara di Super League 2025-2026.

Tidak tanggung-tanggung, 3 pemain berlabel Timnas Indonesia masuk dalam bidikan. Mereka adalah Ivar Jenner, Shayne Pattynama, hingga Ragnar Oratmangoen.

Manajer Persija Jakarta, Ardhi Tjahjoko, tidak menampik sedang mengincar 1 pemain diaspora di timnya. Ia mengaku hal tersebut akan dibahas bersama manajemen terlebih dahulu.

"Kalau masalah slot-nya mungkin masih satu lagi ya, satu pemain lagi. Kami butuh satu lagi pemain yang diaspora. Cuma siapanya kami belum, belum tahu,” kata Ardhi.

 

