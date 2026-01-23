PERSIJA Jakarta dikabarkan memburu 3 pemain berlabel Timnas Indonesia di bursa transfer paruh musim Super League 2025-2026. Akankah hal tersebut terealisasi?
Macan Kemayoran baru melepas Gustavo Franca di bursa transfer. Mereka lalu mendatangkan Fajar Fathur Rahman dan Paulo Ricardo untuk memperkuat tim.
Pergerakan Persija di bursa transfer benar-benar menarik. Sebab, klub asuhan Mauricio Souza itu berambisi menjadi juara di Super League 2025-2026.
Tidak tanggung-tanggung, 3 pemain berlabel Timnas Indonesia masuk dalam bidikan. Mereka adalah Ivar Jenner, Shayne Pattynama, hingga Ragnar Oratmangoen.
Manajer Persija Jakarta, Ardhi Tjahjoko, tidak menampik sedang mengincar 1 pemain diaspora di timnya. Ia mengaku hal tersebut akan dibahas bersama manajemen terlebih dahulu.
"Kalau masalah slot-nya mungkin masih satu lagi ya, satu pemain lagi. Kami butuh satu lagi pemain yang diaspora. Cuma siapanya kami belum, belum tahu,” kata Ardhi.