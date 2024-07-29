Marc Klok Prediksi Timnas Indonesia U-19 Menang 2-1 atas Thailand U-19 di Final Piala AFF U-19 2024

Timnas Indonesia U-19 akan menghadapi Thailand U-19 di Final Piala AFF U-19 2024 (Foto: PSSI)

GELANDANG Persib Bandung, Marc Klok, memprediksi Timnas Indonesia U-19 menang 2-1 atas Thailand U-19 di Final Piala AFF U-19 2024. Pertandingan kedua tim akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin (29/7/2024) pukul 19.30 WIB

Marc Klok yakin lantaran Timnas Indonesia U-19 sudah bermain sangat baik dan kuat. Baik di babak grup hingga akhirnya menembus babak final.

Bermain di fase grup, Timnas Indonesia U-19 berhasil kalahkan Filipina 6-0, Cambodia 2-0 dan Timor Leste 6-2. Lalu di semifinal kandaskan Malaysia 1-0.

“Mereka (Timnas Indonesia U-19) sangat baik, kuat, percaya diri. Semoga hari ini juga menang lawan Thailand,” kata Marc Klok di Stadion Sidolig, Bandung, Senin (29/7/2024).

Gelandang naturalisasi asal Belanda ini membenarkan tidak mudah bagi Indonesia untuk mengalahkan Thailand. Sebab lawannya itu sama-sama kuat.

Di fase grup Thailand mengalahkan Singapura 2-1, Brunei Darussalam 6-0, dan 1-1 lawan Malaysia. Di babak semifinal kalahkan Australia 1-0.