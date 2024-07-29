Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Thailand di Final Piala AFF U-19 2024 Pukul 19.30 WIB

LINK live streaming Timnas Indonesia vs Thailand di final Piala AFF U-19 2024 pukul 19.30 WIB bisa Anda dapatkan di akhir artikel ini. Laga panas akan tersaji di final Piala AFF U-19 2024 yang dilangsungkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, mulai pukul 19.30 WIB.

Pelatih Timnas Indonesia U-19 Indra Sjafri memiliki catatan apik di partai final bersama Timnas Indonesia kelompok umur. Dalam tiga kesempatan tampil di final, Indra Sjafri selalu mengantarkan skuad asuhannya menjadi juara.

(Indra Sjafri miliki 3 gelar bersama Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)

Momen itu terjadi di final Piala AFF U-19 2013, Piala AFF U-22 2019 dan SEA Games 2023. Apakah Indra Sjafri akan memenangkan trofi Keempat dalam statusnya sebagai pelatih Timnas Indonesia?

"Alhamdulillah kami sudah bisa mencapai final dan tanggal 29 malam, kami akan melakukan pertandingan pamungkas melawan Thailand. Mohon doa dan dukungannya dari semua masyarakat pencinta sepakbola Indonesia, supaya kami bisa membawa pulang hasil terbaik," kata Indra Sjafri mengutip dari laman resmi PSSI.

Dari tiga final itu, dua di antaranya dicapai Indra Sjafri setelah mengalahkan Thailand. Hal itu tepatnya di final Piala AFF U-22 2019 dan SEA Games 2023.

Karena itu, kesempatan Timnas Indonesia U-19 menjadi juara Piala AFF U-19 2024 terbuka lebar. Jika menjadi juara, ini merupakan trofi kedua Timnas Indonesia U-19 di ajang Piala AFF U-19.