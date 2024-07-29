Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Thailand di Final Piala AFF U-19 2024 Pukul 19.30 WIB

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |17:39 WIB
Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Thailand di Final Piala AFF U-19 2024 Pukul 19.30 WIB
Berikut link live streaming Timnas Indonesia vs Thailand di final Piala AFF U-19 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Indonesia vs Thailand di final Piala AFF U-19 2024 pukul 19.30 WIB bisa Anda dapatkan di akhir artikel ini. Laga panas akan tersaji di final Piala AFF U-19 2024 yang dilangsungkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, mulai pukul 19.30 WIB.

Pelatih Timnas Indonesia U-19 Indra Sjafri memiliki catatan apik di partai final bersama Timnas Indonesia kelompok umur. Dalam tiga kesempatan tampil di final, Indra Sjafri selalu mengantarkan skuad asuhannya menjadi juara.

Indra Sjafri miliki 3 gelar bersama Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)

(Indra Sjafri miliki 3 gelar bersama Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)

Momen itu terjadi di final Piala AFF U-19 2013, Piala AFF U-22 2019 dan SEA Games 2023. Apakah Indra Sjafri akan memenangkan trofi Keempat dalam statusnya sebagai pelatih Timnas Indonesia?

"Alhamdulillah kami sudah bisa mencapai final dan tanggal 29 malam, kami akan melakukan pertandingan pamungkas melawan Thailand. Mohon doa dan dukungannya dari semua masyarakat pencinta sepakbola Indonesia, supaya kami bisa membawa pulang hasil terbaik," kata Indra Sjafri mengutip dari laman resmi PSSI.

Dari tiga final itu, dua di antaranya dicapai Indra Sjafri setelah mengalahkan Thailand. Hal itu tepatnya di final Piala AFF U-22 2019 dan SEA Games 2023.

Karena itu, kesempatan Timnas Indonesia U-19 menjadi juara Piala AFF U-19 2024 terbuka lebar. Jika menjadi juara, ini merupakan trofi kedua Timnas Indonesia U-19 di ajang Piala AFF U-19.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/08/51/3045870/timnas-indonesia-u-19-punya-peluang-lolos-ke-piala-asia-u-20-2025-t7RdVEqnxS.png
Timnas Indonesia U-19 Punya Peluang Lolos ke Piala Asia U-20 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/51/3045010/2-pemain-timnas-indonesia-u-19-yang-tak-dipanggil-indra-sjafri-ke-turnamen-korea-selatan-nomor-1-jens-raven-UFbF1C2YAO.jpg
2 Pemain Timnas Indonesia U-19 yang Tak Dipanggil Indra Sjafri ke Turnamen Korea Selatan, Nomor 1 Jens Raven
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/51/3044743/timnas-indonesia-u-19-berpotensi-ciptakan-kejutan-di-seoul-earth-on-us-cup-2024-YwTkmjGcvU.png
Timnas Indonesia U-19 Berpotensi Ciptakan Kejutan di Seoul Earth On Us Cup 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/51/3044549/susul-jens-raven-welber-jardim-juga-absen-bela-timnas-indonesia-u-19-saat-lawan-argentina-hingga-korea-selatan-dalam-mini-turnamen-ro6zMrvmhq.jpg
Susul Jens Raven, Welber Jardim Juga Absen Bela Timnas Indonesia U-19 saat Lawan Argentina hingga Korea Selatan dalam Mini Turnamen
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/06/51/1640945/total-hadiah-uang-janice-tjen-sepanjang-2025-karier-melesat-penghasilan-fantastis-xoq.jpg
Total Hadiah Uang Janice Tjen Sepanjang 2025: Karier Melesat, Penghasilan Fantastis!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/06/kemenpora.jpg
Kemenpora Tuntaskan Review 52 Cabor SEA Games 2025, Berapa Target Medali?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement