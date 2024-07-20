Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-19 vs Timnas Kamboja U-19 di Piala AFF U-19 2024 Malam Ini: Mendekat ke Semifinal!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Sabtu, 20 Juli 2024 |07:16 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-19 vs Timnas Kamboja U-19 di Piala AFF U-19 2024 Malam Ini: Mendekat ke Semifinal!
Timnas Indonesia U-19 akan menghadapi Kamboja U-19 pada laga lanjutan Grup A Piala AFF U-19 2024 (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-19 vs Timnas Kamboja U-19 bisa Anda lihat di akhir artikel ini. Kedua tim akan memainkan laga kedua Grup A Piala AFF U-19 2024.

Timnas Indonesia U-19 dijadwalkan menghadapi Kamboja U-19 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Pertandingan akan dimulai pada pukul 19.30 WIB.

 

Timnas Indonesia U-19 dalam kepercayaan diri tinggi jelang menghadapi Kamboja U-23. Jens Raven dan rekan-rekan sebelumnya berhasil mengalahkan Filipina U-19 dengan skor telak 6-0 di laga pembuka Grup.

Meski demikian, pelatih Indra Sjafri punya beberapa catatan untuk penampilan para pemainnya di laga sebelumnya. Dony Tri Pamungkas dan rekan-rekan dinilai belum konsisten meski berhasil menang telak atas Filipina.

“Kami belum konsisten, jadi game plan yang kita rencanakan serta filosofi yang kita bangun di tim ini, konsistensi itu kadang kelihatan, kadang tidak,” kata Indra Sjafri dalam konferensi pers kelar laga Timnas Indonesia U-19 vs Timnas Filipina U-19.

“Makanya saya pikir memang di usia muda, butuh waktu dan kesabaran,” sambung pelatih 61 tahun ini.

