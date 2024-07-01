Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Pernah Permalukan Pelatih Timnas Australia U-16, Timnas Indonesia U-16 Racikan Nova Arianto Menyusul?

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |11:11 WIB
Shin Tae-yong Pernah Permalukan Pelatih Timnas Australia U-16, Timnas Indonesia U-16 Racikan Nova Arianto Menyusul?
Shin Tae-yong pernah mengalahkan pelatih Timnas Australia U-16 Brad Maloney. (Foto: PSSI)
SHIN Tae-yong pernah mempermalukan pelatih Timnas Australia U-16, Brad Maloney. Apakah kali ini giliran tangan kanan Shin Tae-yong, Nova Arianto, yang membungkam pelatih asal Australia tersebut?

Sesuai jadwal, Timnas Indonesia U-16 akan menghadapi Timnas Australia U-16 di semifinal Piala AFF U-16 2024. Laga dilangsungkan di Stadion Manahan Solo pada Senin, (1/7/2024) pukul 19.30 WIB.

Timnas Australia U-16 siap hantam Timnas Indonesia U-16

(Timnas Australia U-16 siap hantam Timnas Indonesia U-16 di semifinal Piala AFF U-16 2024)

Pelatih Timnas Indonesia U-16, Nova Arianto, sudah menyiapkan betul Mochammad Mierza Firjatullah dan kawan-kawan. Ia bahkan meminta skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-16- bermain tanpa beban, mengingat lawan yang dihadapi kali bukanlah tim sembarangan.

"Kami berharap pemain bermain tanpa beban. Apalagi saat ini seluruh pemain mengalami perkembangan yang positif sejak laga perdana di turnamen ini," kata Nova Arianto, Okezone mengutip dari laman resmi PSSI.

Untuk meraih kemenangan, Timnas Indonesia U-16 takkan mudah melakukannya. Timnas Australia U-16 merupakan satu dari empat tim yang belum terkalahkan di Piala AFF U-16 2024.

Skuad asuhan Brad Maloney ini tercatat sebagai satu-satunya tim yang belum kebobolan di Piala AFF U-16 2024. Karena itu, butuh kepintaran Nova Arianto untuk membongkar pertahanan rapat Timnas Australia U-16.

