Link Live Streaming Timnas Indonesia U-16 vs Timnas Australia U-16 di Semifinal Piala AFF U-16 2024 Malam Ini

LINK live streaming Timnas Indonesia U-16 vs Timnas Australia U-16 bisa Anda lihat di akhir artikel. Kedua tim akan saling berhadapan di babak semifinal Piala AFF U-16 2024.

Pertandingan Timnas Indonesia U-16 melawan Australia U-16 akan digelar di Stadion Manahan, Surakarta, Senin (1/7/2024). Laga akan dimulai pada pukul 19.00 WIB.

Pelatih Timnas Indonesia U-16, Nova Arianto melakukan berbagai cara agar bisa mengalahkan Australia U-16 di semifinal Piala AFF U-16 2024. Salah satunya dengan menanyakan pendapatkan anak buahnya, Matthew Baker yang berasal dari lahir dan besar di Australia.

Nova Arianto mengaku meminta bantuan Matthew Baker yang bermain di Melbourne City untuk mencari tahu kekuatan lawan. Meski belum secara detail, tetapi ia menilai Australia memiliki tiga pemain yang harus diwaspadai.

"Kita ketahui pemain kita ada Matthew Baker yang bermain di Melbourne City dan saya sempat bertanya kepada Baker, ada sekitar tiga atau dua pemain yang temannya selama di klub," kata Nova Arianto di Solo, Minggu (30/6/2024).

"Tapi jujur saya belum bertanya secara detail apa kelebihan dari mereka atau apapun, tetapi saya mencoba menggali itu agar kita semua tau tim Australia seperti apa," ujarnya.