Erick Thohir Bangga Zahaby Gholy Jadi Pemain Terbaik di Piala AFF U-16 2024

Muhammad Zahaby Gholy jadi pemain terbaik di Piala AFF U-16 2024 (Foto: PSSI)

KETUA Umum PSSI, Erick Thohir, ikut bangga dengan pencapaian Muhammad Zahaby Gholy usai terpilih menjadi pemain terbaik di Piala AFF U-16 2024. Gholy terpilih setelah tampil apik bersama Timnas Indonesia U-16 sepanjang turnamen.

Timnas Indonesia U-16 memastikan peringkat ketiga di Piala AFF U-16 2024. Kepastian itu didapat setelah pasukan Nova Arianto berhasil menggulung Vietnam U-16 5-0 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah pada Rabu (3/7/2024).

Gol-gol untuk kemenangan Garuda Muda dalam pertandingan itu dicetak oleh Zahaby Gholy (45’, 79’), Dafa Zaidan (45+3’), dan brace Daniel Alfrido (74’, 82’). Hasil positif ini tentu layak mendapatkan apresiasi.

Pencapaian Timnas Indonesia U-16 bertambah manis setelah Zahaby Gholy terpilih menjadi pemain terbaik turnamen. Penyerang Persija Jakarta Youth itu mendapatkan penghargaan setelah bermain konsisten di Piala AFF U-16 2024.

Gholy mampu mencatatkan lima gol, sejajar dengan Nguyen Viet Long (Vietnam U-16) dan Jompon Homboonma (Thailand U-16). Erick mengaku bangga melihat pencapaian yang diraih Gholy dan Timnas Indonesia U-16.

“Senang bisa melihat bakat muda Indonesia, Zahaby Gholy terpilih sebagai Best Player di ASEAN U-16 Boys Championship (Piala AFF U-16),” kata Erick dilansir dari akun Instagram resminya (@erickthohir), Kamis (4/7/2024).