HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar Peraih Trofi Individu di Piala AFF U-16 2024: Zahaby Gholy Pemain Terbaik!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |06:50 WIB
Daftar Peraih Trofi Individu di Piala AFF U-16 2024: Zahaby Gholy Pemain Terbaik!
Muhammad Zahaby Gholy jadi pemain terbaik di Piala AFF U-16 2024 (Foto: PSSI)
A
A
A

DAFTAR peraih trofi Individu di Piala AFF U-16 2024 bisa Anda lihat di akhir artikel ini. Winger Timnas Indonesia U-16, Muhammad Zahaby Gholy dinobatkan sebagai.

Zahaby tampil apik dengan membantu Indonesia meraih peringkat ketiga. Tidak hanya itu, dia juga menjadi top skor di skuad Garuda Asia dengan torehan lima gol.

Gelaran Piala AFF U-16 2024 baru saja berakhir. Timnas Australia U-16 keluar sebagai juara usai mengalahkan Thailand di partai final.

Pasukan Bradley John Maloney merebut trofi juara usai mengalahkan Thailand lewat drama adu penalti di Stadion Manahan, Rabu 3 Juli 2024 malam WIB.

Sementara itu, peringkat ketiga ditempati Timnas Indonesia U-16. Garuda Asia tampil superior dengan meraih kemenangan telak 5-0 atas Vietnam U-16.

