Kelar Piala AFF U-16 2024, Timnas Indonesia U-16 Bakal Dipanggil Lagi untuk TC di Yogyakarta

SOLO – Perjuangan Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-16 di Piala AFF U-16 2024 telah resmi berakhir. Tim asuhan Nova Arianto itu lantas hanya diberikan jatah libur 10 hari saja karena setelahnya Garuda Asia baka melakukan pemusatan latihan (TC) di Yogyakarta.

Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir. Erick Thohir mengatakan hal tersebut setelah mengikuti prosesi penyerahan penghargaan tim dan individu Piala AFF U-16 di Stadion Manahan Solo, Rabu 3 Juli 2024 malam WIB.

"Jadi nanti akan libur 10 hari tadi pak Zaki melaporkan sebagi manajer, ia akan mulai lagi nanti gabung untuk di TC berikutnya di Yogyakarta," ujar Erick Thohir, Kamis (5/7/2024).

Timnas Indonesia U-16 sendiri dalam keikutsertaannya di Piala AFF U-16 2024 hanya mampu menempati peringkat ke 3. Meski demikian Erick menyebut bahwa secara keseluruhan kualitas Timnas Indonesia U-16 setara dengan tim-tim besar Australia, Thailand dan Vietnam.

"Yang pasti pemain sudah bermain baik. Kalau kita lihat juaranya Australia. Kita kalah dari Australia, Thailand nomer 2. Tapi Kalau saya boleh yakini kita tidak kalah kelas dari mereka. Kalau kita lihat kemenangan 5-0 dengan Vietnam adalah hal yang membuktikan kita tidak kalah kelas," sambung Erick.

Sementara itu, Nova Arianto dalam sesi jumpa pers setelah laga Timnas Indonesia U-16 vs Vietnam U-16 mengatakan, pihaknya sengaja tidak menetapkan target khusus untuk ajang Piala AFF U-16 2024.