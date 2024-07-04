Masyarakat Vietnam Emosi Timnas Indonesia U-16 Permalukan Timnas Vietnam 5-0 di Piala AFF U-16 2024

MASYARAKAT Vietnam emosi Timnas Indonesia U-16 permalukan Timnas Vietnam U-16 5-0 di Piala AFF U-16 2024. Akibatnya, Vietnam U-16 gagal mengamankan posisi ketiga di Piala AFF U-16 2024.

Ya, Timnas Indonesia U-16 baru saja berhadapan dengan Vietnam U-16 di Stadion Manahan, Solo, pada Rabu 3 Juli 2024 sore WIB. Duel seru pun tersaji dalam laga itu.

Sempat kesulitan bersaing di awal laga, Timnas Indonesia U-16 akhirnya bisa memecah kebuntuan lewat gol Muhammad Zahaby Gholy.

Setelah itu, Timnas Indonesia U-16 tampil menggila sehingga benar-benar membuat Vietnam U-16 tak berkutik. Empat gol tambahan dicetak Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-16- sehingga bisa menang telak 5-0.

Muhammad Zahaby Gholy dan juga Daniel Alfrido mencatatkan brace alias 2 gol dalam laga ini. Sementara itu, satu gol lainnya dicetak oleh Dafa Zaidan.

Kekalahan telak Vietnam U-16 di laga ini jadi sorotan masyarakat Vietnam. Mereka tampak geram dengan timnya yang harus mendapat kekalahan memalukan itu. Rasa geram itu diluapkan di media sosial.

“Hore, Indonesia membantu kami menunjukkan kelemahan sepakbola usia dini Vietnam," tulis akun Hu**.