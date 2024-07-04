Hitung-hitungan Timnas Indonesia U-16 Lolos Piala Dunia U-17 2025 Qatar: Terbuka Lebar!

HITUNG-hitungan Timnas Indonesia U-16 lolos piala Dunia U-17 2025 Qatar akan diulas Okezone. Timnas Indonesia U-16 baru saja menyelesaikan Piala AFF U-16 2024 dengan finis di posisi ketiga.

Setelah rehat sejenak, Zahaby Gholy dan kawan-kawan kembali berkumpul untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) di Yogyakarta. TC ini dilakukan sebagai persiapan tampil di Grup G Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 yang dilangsungkan di Kuwait pada 23-27 Oktober 2024.

(Timnas Indonesia U-16 bantai Vietnam U-16 di perebutan posisi 3 Piala AFF U-16 2024. (Foto: PSSI)

Timnas Indonesia U-16 tergabung di Grup G bersama Australia U-16, Kepulauan Mariana Utara U-16 dan tuan rumah Kuwait U-16. Selain juara grup, ada lima runner-up terbaik yag diizinkan lolos ke putaran final Piala Asia U-17 2025 yang dilangsungkan di Arab Saudi pada 3-20 April 2025.

Untuk finis sebagai juara grup atau merebut status runner-up terbaik, Timnas Indonesia U-16 minimal wajib meraup tujuh angka. Sebanyak tujuh angka itu bisa didapat dengan menumbangkan Kuwait serta Kepulauan Mariana Utara, plus bermain imbang dengan Australia U-16.

Lolos ke Piala Asia U-17 2025 merupakan kewajiban jika Timnas Indonesia U-16 memiliki mimpi tampil di Piala Dunia U-17 2025. Seperti biasa, Piala Asia U-17 dijadikan babak kualifikasi Piala Dunia U-17 2025.

Piala Dunia U-17 2025 rencananya digelar di Qatar. Tidak seperti biasa yang hanya diikuti 24 negara, jumlah peserta Piala Dunia U-17 2025 naik dua kali lipat alias mencapai 48 negara!