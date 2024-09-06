Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Negara yang Bikin Kejutan di Matchday Pertama Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Timnas Indonesia!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |21:42 WIB
5 Negara yang Bikin Kejutan di Matchday Pertama Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Timnas Indonesia!
Timnas Indonesia bikin kejutan di matchday pertama babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026. (Foto: PSSI)
A
A
A

SEBANYAK 5 negara yang bikin Kejutan di matchday pertama babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Matchday pertama babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dimulai pada Kamis, 5 September 2024.

Tercatat ada sembilan pertandingan yang digelar. Dari sembilan pertandingan itu, lima di antaranya berakhir mengejutkan. Lantas, negara mana saja yang memberi Kejutan?

Berikut 5 negara yang bikin Kejutan di matchday pertama babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia:

5. Uni Emirat Arab

Timnas UEA kalahkan Qatar. (Foto: Instagran/uaefa)

(Timnas UEA kalahkan Qatar. (Foto: Instagram/uaefa)

Secara ranking FIFA, Uni Emirat Arab dan Qatar teramat jauh. Uni Emirat Arab menempati peringkat 69 dunia, sedangkan Qatar 34. Ditambah lagi, Qatar bermain di kandang sendiri sehingga kemenangan diprediksi jatuh ke tangan Maarons -julukan Timnas Qatar.

Namun, tak disangka, Qatar justru tumbang 1-3 dari Uni Emirat Arab. Kekalahan itu membuat Qatar butuh kekuatan ekstra di laga-laga selanjutnya jika ingin menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026.

4. Palestina

Timnas Korea Selatan ditahan Palestina 0-0. (Foto: Instagram/@thekfa)

(Timnas Korea Selatan ditahan Palestina 0-0. (Foto: Instagram/@thekfa)

Palestina diprediksi menjadi bulan-bulanan saat tandang ke markas Korea Selatan. Sebab, secara peringkat FIFA, Palestina (96) dan Korea Selatan (23) bak bumi dan Langit.

Namun, hasil luar biasa ditunjukkan Palestina. Setelah melalui 90 menit pertandingan di markas Korea Selatan, skor sama kuat 0-0.

3. Kuwait

Timnas Kuwait menahan Yordania 1-1. (Foto: Instagram/@kuwaitfootball)

(Timnas Kuwait menahan Yordania 1-1. (Foto: Instagram/@kuwaitfootball)

Perubahan pengisi kursi pelatih dari Hussein Ammouta ke Jamal Sellami menurunkan intensitas permainan Yordania. Finalis Piala Asia 2023 dan juara grup babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini gagal tampil maksimal saat menjamu Kuwait.

Yordania yang kini menempati peringkat 68 dunia, di luar dugaan ditahan Kuwait yang menduduki posisi 134 dunia.

Halaman:
1 2
      
