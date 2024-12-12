Masyarakat Indonesia Soroti Pemain Timnas Laos yang Antusias Makan Prasmanan di Hotel Mewah Jelang Lawan Timnas Indonesia

Momen pemain Timnas Laos antusiasi makan di salah satu hotel di Thailand pada November 2024. (Foto: TikTok/@thoumee0)

MASYARAKAT Indonesia menyoroti pemain Timnas Laos yang antusias makan prasmanan di salah satu hotel berbintang yang ada di Thailand pada medio November 2024. Dalam video yang diunggah akun TikTok salah satu ofisial Timnas Laos, @thoumee0, para pemain terlihat antusias menyantap makanan yang tersedia.

Seakan tak mau rugi, para pemain Timnas Laos memenuhi piring yang dibawanya dengan sejumlah lauk yang ada di hadapannya. Salah satu aksi unik dilakukan salah satu pemain Timnas Laos.

Entah dia tahu atau tidak, si pemain ini menaruh satu sendok garam/mecin ke dalam mangkuk yang dibawa. Aksi itu yang menarik perhatian netizen Tanah Air.

“Apa saya enggak salah lihat. Itu ada yang ambil garam satu sendok penuh,” tulis akun @anggrianitakkaoe.

“Yang pertama itu garam apa mecin. Kalau garam 1 sendok enggak kebayang asinnya. Kalo mecin gurihnya bikin enek,” sambung akun mahya2306.

“Senang lihatnya,” kata akun @rosety93 yang bahagia melihat pemain Laos mengambil banyak makanan.