HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Muhammad Ferarri, Bek Tangguh Berpangkat Bripda Aktif yang Perkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2024

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |12:22 WIB
Kisah Muhammad Ferarri, Bek Tangguh Berpangkat Bripda Aktif yang Perkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2024
Muhammad Ferarri kala membela Timnas Indonesia. (Foto: AFC)
A
A
A

KISAH Muhammad Ferarri menarik diulas. Sebab, bek tangguh berpangkat bripda aktif ini turut perkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2024.

Keputusan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, untuk membawa sebagian besar pemain di bawah 22 tahun memang keputusan yang baik. Sebab, dengan begitu, sejumlah pemain muda bertalenta dapat menunjukkan talentanya lebih banyak.

Muhammad Ferarri

Salah satunya adalah Muhammad Ferarri, pemain yang juga anggota polisi berpangkat Bripda. Ferarri kembali dipanggil Shin Tae-yong untuk memperkuat Timnas Indonesia. Sebelumnya, ia juga kerap kali dipanggil untuk membela Timnas Indonesia di berbagai kelompok umur.

Nama Muhammad Ferarri pertama kali dipanggil Shin Tae-yong untuk memperkuat Timnas Indonesia U-20 pada 2022. Dia tampil di ajang Toulon Cup di Prancis.

Sejak saat itu, Ferarri mulai jadi andalan Shin Tae-yong di posisi bek tengah. Dia bahkan sempat menjadi kapten Timnas Indonesia di Piala AFF U-19 dan Kualifikasi Piala Asia U-20.

Pada 2023, nama Ferarri mulai dipanggil ke Timnas Indonesia U-23 dan juga Timnas Indonesia senior. Ia pun sukses menunjukkan penampilan yang cukup baik dengan salah satunya adalah mencetak gol ke gawang Thailand di Piala AFF U-23.

Namun pada 2023 juga, Muhammad Ferarri sempat menepi dari dunia sepakbola. Bek Persija Jakarta itu terpaksa meninggalkan sepakbola sementara waktu untuk menjalani pendidikan sebagai seorang anggota kepolisian.

Kini, selain menjadi pesepakbola, pemain Persija Jakarta ini resmi menjadi anggota Polri dengan pangkat Brigadir Dua (Bripda). Ferarri pun bertugas di Satlantas Polda Metro Jaya.

