HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Alasan Shin Tae-yong Mainkan Dony Tri Pamungkas Jadi Bek Timnas Indonesia di Piala AFF 2024

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |12:07 WIB
Alasan Shin Tae-yong Mainkan Dony Tri Pamungkas Jadi Bek Timnas Indonesia di Piala AFF 2024
Dony Tri Pamungkas dimainkan jadi bek di Timnas Indonesia oleh Shin Tae-yong pada Piala AFF 2024 (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

ALASAN Shin Tae-yong mainkan Dony Tri Pamungkas jadi bek Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 sudah ketahuan. Hal itu berkaitan dengan absennya satu pemain penting.

Kejutan dibuat Shin ketika line-up Timnas Indonesia diumumkan 60 menit jelang laga kontra Timnas Myanmar. Banyak yang menduga pelatih asal Korea Selatan itu akan memakai formasi 4-4-2.

Timnas Indonesia (Foto: PSSI)

Sebab, di sana ada dua bek yang posisinya berbenturan yakni Dony dan Pratama Arhan. Keduanya sama-sama bisa diturunkan di sisi kiri pada laga di Stadion Thuwunna, Yangon, Senin 9 Desember 2024 malam WIB.

Ternyata, Dony digeser ke posisi bek tengah sebelah kiri. Shin punya alasan tersendiri mengapa memainkan pesepakbola Persija Jakarta tersebut di posisi itu.

Pria asal Yeongdeok tersebut menyebut ketidakhadiran Justin Hubner menjadi penyebabnya. Alhasil, Dony yang punya kaki dominan kiri seperti bek berdarah Belanda itu, ditempatkan sebagai pengganti sementara.

“Jujur harusnya Justin Hubner datang. Tetapi Justin tidak bisa datang,” kata Shin di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Rabu 11 Desember 2024.

Halaman:
1 2
      
