Justin Hubner Belum Hadir, Shin Tae-yong Bicara soal Eksperimennya Pasang Dony Tri Pamungkas Jadi Bek Tengah Timnas Indonesia

SOLO – Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, bicara soal eksperimennya pasang Dony Tri Pamungkas jadi bek tengah. Hal ini dilakukan imbas belum bisa bergabungnya Justin Hubner untuk membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 atau ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024.

Shin Tae-yong mengaku harus memutar otak untuk mencari pengganti Justin Hubner yang belum bisa hadir. Dia sampai terpaksa menjadikan Dony Tri Pamungkas bek tengah kiri dalam laga pertama Skuad Garuda.

Seperti diketahui, Justin Hubner dan Ivar Jenner belum bisa bergabung dengan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Dua pemain itu kemungkinan masih belum mendapat izin dari klub untuk membela Skuad Garuda.

Dengan absennya Justin, Shin Tae-yong mengaku harus mencari pengganti pada laga pertama Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Saat berhadapan dengan Myanmar di Thuwunna Stadium, Yangon pada Senin 9 Desember 2024, Shin Tae-yong memasang Dony Tri yang terbiasa bermain sebagai bek sayap terpaksa menempati bek tengah kiri.

Meski demikian, Timnas Indonesia berhasil memetik kemenangan atas Myanmar. Laga berakhir dengan skor tipis 1-0.