Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Laos di Piala AFF 2024 Malam Ini: Wajib Sabet 3 Poin Garuda, Klik di Sini!

JADWAL dan link live streaming Timnas Indonesia vs Laos di Piala AFF 2024 malam ini akan diulas Okezone. Aksi skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- berjuang meraih 3 poin dalam laga yang akan digelar di Stadion Manahan, Solo, pada Kamis (12/12/2024) pukul 20.00 WIB ini dapat disaksikan secara live streaming di Vision+.

Ya, perjuangan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 atau ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 berlanjut hari ini. Di matchday kedua, skuad Garuda akan melakoni laga kandang melawan Laos.

Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengakui bahwa timnya tengah mengalami kelelahan usai melewati perjalanan dari Myanmar. Meski begitu, Shin Tae-yong memastikan Marselino Ferdinan cs tetap akan berusaha semaksimal mungkin untuk meraih kemenangan.

“Pemain saat ini lelah dan capek. Tetapi, kami akan berusaha semaksimal mungkin agar lebih baik lagi walaupun latihan hanya 1 hari saja,” ujar Shin Tae-yong saat jumpa pers di Stadion Manahan Solo, Rabu 11 Desember 2024.

Shin Tae-yong pun meminta dukungan suporter Timnas Indonesia saat melawan Laos nanti. Sebab, kehadiran mereka di stadion akan memantik semangat dan memberi motivasi lebih untuk para pemain.

“Pada pertandingan pertama, rata-rata skuad umurnya tidak sampai 20 tahun. Kami minta kepada fans agar bisa memberikan dukungan penuh supaya para pemain muda bisa berkembang lebih jauh,” ucap Shin Tae-yong.

“Tidak begitu banyak pemain yang bisa digantikan jadi kami akan ada rotasi dan akan bekerja semaksimal mungkin,” lanjutnya.