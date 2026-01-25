Hasil Liga Inggris 2025-2026: Manchester City 2-0 Wolverhampton Wanderers, Burnley 2-2 Tottenham Hotspur

PERSAINGAN ketat di matchday ke-23 Liga Inggris 2025-2026 menyajikan drama hingga menit-menit akhir, pada Sabtu (24/1/2025) malam WIB. Manchester City akhirnya berhasil memutus tren negatif mereka untuk terus menempel ketat Arsenal di puncak klasemen.

Sementara itu, di laga lain, Tottenham Hotspur dan Fulham harus berjuang keras lewat gol-gol krusial di masa injury time demi mengamankan poin.

1. Manchester City Bangkit

Setelah melewati pekan yang mengecewakan dengan dua kekalahan beruntun, Manchester City kembali menunjukkan taringnya saat menjamu Wolverhampton Wanderers. Meski Josep Guardiola memilih mengistirahatkan Erling Haaland dan Phil Foden di bangku cadangan, The Citizens tetap tampil dominan.

Omar Marmoush membuka keunggulan lebih dulu lewat gol perdana di liga musim ini, sebelum akhirnya Antoine Semenyo menggandakan skor menjadi 2-0 sesaat sebelum turun minum.

Kemenangan ini sangat berarti bagi Man City untuk menjaga persaingan gelar juara, mengingat mereka kini hanya terpaut empat poin dari Arsenal. Sebaliknya, kekalahan ini semakin membenamkan Wolves di dasar klasemen, di mana mereka kini berjarak 14 poin dari zona aman degradasi.

2. Drama Menit Berdarah di Turf Moor dan Craven Cottage

Tottenham Hotspur (Premier League)

Kejutan hampir terjadi di Turf Moor saat Burnley menjamu Tottenham Hotspur. Spurs sempat unggul lewat Micky van de Ven, namun Burnley mampu membalikkan keadaan menjadi 2-1 melalui gol Axel Tuanzebe dan Lyle Foster.